دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي أنه في ضوء تصاعد دخان من مطبخ خاص بأحدى الاستراحات بمبنى الركاب رقم (2) أثناء تجهيز بعض الأطعمة، فقد تمت السيطرة على الموقف في الحال دون حدوث أي تلفيات أو أضرار نتجت سوى انبعاث بعض الأدخنة.

أكدت شركة ميناء القاهرة الجوي أن الحركة التشغيلية في مبنى الركاب رقم (2) وجميع صالات السفر والوصول بالمطار تسير بشكل طبيعي ودون أي تأثر، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل مختلف المنشآت، واستخدام أحدث أنظمة الإطفاء والإنذار المبكر بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مواقف طارئة.