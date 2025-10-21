ياسر جلال يشارك في الاجتماع التحضيري لحزب حماة الوطن استعدادا لانتخابات النواب 2025

شارك النائب ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ في الاجتماع التحضيري لحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، اليوم، للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025 _ 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب، النائب هاني العتال، أمين أمانة الإعلام المركزية، مساعد رئيس الحزب، النائب حازم حمادة، أمين المراسم، والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة بالحزب، والدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، أمين الصندوق.

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، ومرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعلى المقاعد الفردية، وكذلك أمناء المحافظات، وأمناء الأمانات النوعية بالحزب.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، أن الإطار العام للحملة الانتخابية سيكون على المستوى المركزي، وكذلك المحافظات، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة لكل مرشح.

وشدد رئيس حزب حماة الوطن، على أهمية توحيد الرسالة السياسية للحزب على مستوى جميع المحافظات، ورفع كفاءة التنسيق بين المرشحين ونقاط الاتصالات.

وأشار إلى أن مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب، دورهم لم ينته، مشددا على أهمية العمل لتشجيع الناخبين على الخروج للتصويت في الانتخابات.

وأكد أن أعضاء مجلس الشيوخ كذلك عليهم دور في الحملة الانتخابية لمجلس النواب، من أجل تكوين كتلة عددية تصويتية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات.