ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
برلمان

ياسر جلال يشارك في الاجتماع التحضيري لحزب حماة الوطن استعدادا لانتخابات النواب 2025

ياسر جلال يشارك في الاجتماع التحضيري لحزب حماة الوطن
ياسر جلال يشارك في الاجتماع التحضيري لحزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

شارك النائب ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ في الاجتماع التحضيري لحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، اليوم، للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025 _ 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب، النائب هاني العتال، أمين أمانة الإعلام المركزية، مساعد رئيس الحزب، النائب حازم حمادة، أمين المراسم، والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة بالحزب، والدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، أمين الصندوق.

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، ومرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعلى المقاعد الفردية، وكذلك أمناء المحافظات، وأمناء الأمانات النوعية بالحزب.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، أن الإطار العام للحملة الانتخابية سيكون على المستوى المركزي، وكذلك المحافظات، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة لكل مرشح.

وشدد رئيس حزب حماة الوطن، على أهمية توحيد الرسالة السياسية للحزب على مستوى جميع المحافظات، ورفع كفاءة التنسيق بين المرشحين ونقاط الاتصالات.

وأشار إلى أن مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب، دورهم لم ينته، مشددا على أهمية العمل لتشجيع الناخبين على الخروج للتصويت في الانتخابات.

وأكد أن أعضاء مجلس الشيوخ كذلك عليهم دور في الحملة الانتخابية لمجلس النواب، من أجل تكوين كتلة عددية تصويتية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

ياسر جلال مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن النائب ياسر جلال انتخابات مجلس النواب

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

اعراض نقص الحديد

أعراض نقص الحديد..7 مؤشرات خطيرة

. أدهم أيمن

إنجاز مصري جديد.. أدهم أيمن يحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة في صربيا

الدكتور أشرف صبحي

الانتهاء من أعمال تطوير ملعب مركز شباب البياضية بقنا

فرمين لوبيز لاعب برشلونة

برشلونة يتقدم على أولمبياكوس بثنائية لوبيز في الشوط الأول

بالصور

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

