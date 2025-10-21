برلمانية: القمة المصرية الأوروبية تعكس الدور الريادي لمصر على الساحة العالمية

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مصر أصبحت تحظى بحضور دولي متزايد وتقدير عالمي لدورها المحوري في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما تجلّى مؤخرًا في نجاح قمة السلام التي استضافتها شرم الشيخ.

وأشارت إلى أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية في بروكسل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُجسّد مكانة مصر المتصاعدة ويعكس حالة الحراك السياسي والدبلوماسي النشط الذي تشهده الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وتوقعت فاطمة سليم أن تسفر هذه القمة عن توقيع اتفاقيات تعاون جديدة في مختلف المجالات، مؤكدة ضرورة استثمار هذه الفرص بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مسار التنمية الشاملة.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحها بالتأكيد على أن الدور المصري المتنامي في الملفات الإقليمية والدولية يدعو للفخر، ويبعث برسالة طمأنينة وثقة لكل مصري في مستقبل بلاده.



