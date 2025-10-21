نائب عن القمة المصرية الأوروبية: نقطة تحول في مسار الشراكة بين القاهرة وبروكسل

قال النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تعقد في بروكسل تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وتأتي كتتويج لمسار طويل من الشراكة الاستراتيجية التي أطلقت رسميًا في مارس 2024، لتفتح صفحة جديدة من التعاون المتوازن بين الجانبين.

القمة المصرية الأوروبية الأولى

وأضاف الشلمة أن مصر تدخل هذه القمة بثقة دولة تعرف موقعها في الإقليم ودورها في صياغة التوازنات من حولها، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى تعكس إدراك الدولة لأهمية البعد الاقتصادي في سياستها الخارجية، وحرصها على بناء شراكات تقوم على المصالح المشتركة لا المساعدات العابرة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القاهرة باتت تتحدث بلغة جديدة في العلاقات الدولية، قوامها الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة، وأن أوروبا اليوم تدرك أن مصر تمثل ركيزة استقرار حقيقية في المنطقة، وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا والعالم العربي، مشدداً على أن الدبلوماسية المصرية تمضي بخطى واثقة.

القمة المصرية الأوروبية.. رسالة للعالم

وأكد الشلمة أن القمة لا تُختزل في اللقاءات الرسمية، بل تُعد رسالة للعالم بأن مصر تُعيد صياغة مكانتها على الخريطة الدولية من خلال سياسات واقعية واقتصاد قوي وتحالفات متوازنة، مشددًا على أن ما يحققه الرئيس السيسي من حضور مؤثر في القمم الدولية يعكس رؤية الدولة المصرية لمستقبل يتجاوز حدود الجغرافيا نحو آفاق من الشراكة والبناء.

ويأتي انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، مؤكّدًا أن السيد الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد سيادته لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.

وتهدف زيارة الرئيس إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقاً اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.