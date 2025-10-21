قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
برلمان

نائب عن القمة المصرية الأوروبية: نقطة تحول في مسار الشراكة بين القاهرة وبروكسل

النائب عمرو الشلمة
النائب عمرو الشلمة
عبد الرحمن سرحان

قال النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تعقد في بروكسل تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وتأتي كتتويج لمسار طويل من الشراكة الاستراتيجية التي أطلقت رسميًا في مارس 2024، لتفتح صفحة جديدة من التعاون المتوازن بين الجانبين.

القمة المصرية الأوروبية الأولى

وأضاف الشلمة أن مصر تدخل هذه القمة بثقة دولة تعرف موقعها في الإقليم ودورها في صياغة التوازنات من حولها، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى تعكس إدراك الدولة لأهمية البعد الاقتصادي في سياستها الخارجية، وحرصها على بناء شراكات تقوم على المصالح المشتركة لا المساعدات العابرة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القاهرة باتت تتحدث بلغة جديدة في العلاقات الدولية، قوامها الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة، وأن أوروبا اليوم تدرك أن مصر تمثل ركيزة استقرار حقيقية في المنطقة، وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا والعالم العربي، مشدداً على أن الدبلوماسية المصرية تمضي بخطى واثقة.

القمة المصرية الأوروبية.. رسالة للعالم

وأكد الشلمة أن القمة لا تُختزل في اللقاءات الرسمية، بل تُعد رسالة للعالم بأن مصر تُعيد صياغة مكانتها على الخريطة الدولية من خلال سياسات واقعية واقتصاد قوي وتحالفات متوازنة، مشددًا على أن ما يحققه الرئيس السيسي من حضور مؤثر في القمم الدولية يعكس رؤية الدولة المصرية لمستقبل يتجاوز حدود الجغرافيا نحو آفاق من الشراكة والبناء.

ويأتي انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، مؤكّدًا أن السيد الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد سيادته لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.

وتهدف زيارة الرئيس إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقاً اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

