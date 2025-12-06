أخبار الوادي الجديد | اللغة والذات ندوة تثقيفية بالجامعة ..وإعلان نتيجة مسابقة المخبز المثالى نهاية ديسمبر

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

"اللغة والذات" في ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، الخميس، ندوة علمية بعنوان "دور اللغة في التعبير عن الذات والتنفيس الانفعالي"، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز الوعي اللغوي والنفسي لدى الطلاب، وحضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المهتمين بالعلاقة بين اللغة والوجدان الإنساني.

وجاءت الندوة برعاية د.عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف د.محمد عبد السلام، عميد الكلية، وعناية الدكتور عاطف عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمتابعة وتنسيق الدكتور خلف بدوي، منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمود مفتي مدير إدارة رعاية الطلاب.

وخلال الفعالية، قدم الدكتور أحمد علي سعد الله أستاذ النحو والصرف المساعد بالكلية رؤية تحليلية تكشف كيف تتحول اللغة من وسيلة تواصل إلى أداة قوية لفهم الذات وتحرير الانفعالات المكبوتة.

وأوضح المحاضر أن اختيار المفردات وبناء الجمل والإيقاع اللغوي يمثل انعكاسًا مباشرًا للحالة النفسية للفرد، ويساعد التعبير اللغوي على تخفيف التوتر وتنظيم الشعور الداخلي، مشيرًا إلى أن اللغة تمثل مسارًا آمنًا للفئات الشابة لفهم مشاعرها وإدارة ضغوطها.

كما قدمت الدكتورة شيماء جاد الله، أستاذ علم النفس بالكلية، نماذج من الدراسات البحثية التي تؤكد قدرة التعبير اللغوي الواعي على تقليل مستويات القلق والتوتر، وتعزيز الشعور بالتماسك والوعي بالذات.

وفي ختام الفعالية، أكد الدكتور خلف بدوي ضرورة دمج برامج الكتابة التعبيرية والدعم اللغوي في الأنشطة الطلابية لما لها من أثر فاعل في بناء شخصية متوازنة ومجتمع جامعي واعٍ. وأعرب الطلاب عن استفادتهم الكبيرة من الندوة، مؤكدين أنها فتحت لهم أفقًا جديدًا لفهم أنفسهم والتواصل مع مشاعرهم من خلال اللغة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الأكاديمية التي تنظمها كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد بهدف تطوير مهارات الطلاب الفكرية واللغوية، وتعزيز الوعي النفسي لديهم. وتحرص الكلية على تقديم برامج علمية تخدم احتياجات الطلاب وتواكب الاتجاهات الحديثة في الدراسات اللغوية والإنسانية.

رئاسة مركز الفرافرة: إعلان نتيجة مسابقة المخبز المثالى نهاية شهر ديسمبر

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع ادارة تموين الفرافرة عن مسابقة المخبز البلدى المثالى لشهر ديسمبر 2025 وذلك من خلال المرور المفاجئ والدورى للجان مختصة لتقييم المخابز البلدية واختيار افضلها بنهاية الشهر على أن يتم اعلان المخبز الافضل نهاية شهر ديسمبر الجارى.

وتركز الحملات على مراقبة أداء المخابز ومدى التزامها بالأوزان المقررة للرغيف، حفاظًا على حقوق المواطنين، حيث يجرى تنفيذ الحملات دوريا وبشكل مكثف، بهدف تطبيق القانون على جميع المخالفين لضمان عدالة توزيع الدعم ووصول السلع المدعمة بالجودة المطلوبة للمواطن.

وشنت إدارة تموين مركز الفرافرة حملة تفتيشية برئاسة حسين مبروك على المخابز، وأسفرت عن ضبط مخالفات نقص فى وزن الرغيف وتم اتخاذ ألإجراءات القانونية، فى إطار الجهود الرقابية المستمرة لتأمين سلع الغذاء الأساسية للمواطنين وضمان التزام المنشآت التجارية باللوائح والقوانين، وبتوجيهات من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظة الوادى الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأحمد شمس، مدير إدارة الفرافرة.

وحث مدير تموين الفرافرة المواطنين على دورهم الرقابى، مطالبًا إياهم بالإبلاغ عن أى مخالفات قد تتعارض مع مصالحهم العامة، تأكيدًا على مبدأ الشفافية والتعاون المشترك لخدمة الصالح العام.

إصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد



أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم رضيع، في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد.



وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي.

تبين انقلاب دراجة نارية جنوب مدينة باريس بمسافة 2 كم، أسفر عن إصابة كل من أحمد صبري عبده، 36 عامًا، أسماء جمال عبد الله، 26 عامًا، تميم أحمد صبري، عامان، وانتقلت الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزي.



جرى تقديم العناية الطبية للمصابين بمستشفى باريس المركزي وتقرر تحويلهم لمستشفى الخارجة التخصصي لاستكمال إجراءات العلاج، وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.