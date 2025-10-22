البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء بأن البرلمان التركي أقرّ اقتراحا بتمديد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لثلاث سنوات.

وأضافت أن حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، صوتا ضد الاقتراح، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان التركي تمديد مشاركة وحدات عسكرية في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل".

وانضمّت وحدات من الجيش التركي عام 2006 إلى هذه القوة المنتشرة منذ مارس 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.

وتلقى البرلمان اقتراحا موقعا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيه عن رغبته في تمديد الوجود العسكري التركي في لبنان في هذا الإطار.

ونص الاقتراح على الآتي "نظرا إلى علاقاتنا الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية في المنطقة" فإن عناصر من الجيش التركي سيحدد الرئيس عددهم "سيشاركون في يونيفيل لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 31 أكتوبر 2025".

وجدّد البرلمان العام الماضي إجازة مشاركة 97 عنصرا من الجيش التركي في القوة الدولية لسنة واحدة.

وبلغ عدد عناصر يونيفيل في يوليو 2025 بحسب موقع الأمم المتحدة 13 ألفا، من بينهم 9800 من