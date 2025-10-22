قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمواجهة تزايد الجريمة .. بيرو تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في «ليما»
إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته
البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق
مصرع 31 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا
في أسرع وقت | طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
حضر 898 عضوًا فقط.. حسن موسى يكشف كواليس فشل انعقاد الجمعية العمومية للزمالك|فيديو
دعاء للأم بالصحة والعافية.. ردّده يحفظها الله من كل مكروه وسوء
اليوم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مستهل الأربعاء
خطة أحلامه .. ياسين منصور: مشروع ضخم لتخريج نجوم المستقبل في الأهلي |فيديو
رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع ديانج لتجديد تعاقده وموقف اللاعب .. فيديو
أخبار العالم

البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق

القسم الخارجي

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء بأن البرلمان التركي أقرّ اقتراحا بتمديد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لثلاث سنوات.

وأضافت أن حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، صوتا ضد الاقتراح، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان التركي تمديد مشاركة وحدات عسكرية في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل".

وانضمّت وحدات من الجيش التركي عام 2006 إلى هذه القوة المنتشرة منذ مارس 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.

وتلقى البرلمان اقتراحا موقعا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيه عن رغبته في تمديد الوجود العسكري التركي في لبنان في هذا الإطار.

ونص الاقتراح على الآتي "نظرا إلى علاقاتنا الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية في المنطقة" فإن عناصر من الجيش التركي سيحدد الرئيس عددهم "سيشاركون في يونيفيل لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 31 أكتوبر 2025".

وجدّد البرلمان العام الماضي إجازة مشاركة 97 عنصرا من الجيش التركي في القوة الدولية لسنة واحدة.

وبلغ عدد عناصر يونيفيل في يوليو 2025 بحسب موقع الأمم المتحدة 13 ألفا، من بينهم 9800 من

البرلمان التركي القوات المسلحة في سوريا القوات المسلحة سوريا والعراق

