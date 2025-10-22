بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

شهدت إحدى مدارس محافظة المنوفية إصابة 18 طالبًا بمرض الجدري المائي، ما أثار القلق بين أولياء الأمور حول خطورة العدوى وطرق الوقاية منها، خصوصًا مع عودة انتشار الفيروس في بعض المدارس مع تقلبات الطقس.

ما هو الجدري المائي؟

ويُعد الجدري المائي (Chickenpox) من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، وينتج عن فيروس يسمى فيروس الحماق النطاقي (Varicella-zoster virus)، وينتقل بسهولة من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو ملامسة الطفح الجلدي المصاب.

أعراض الجدري المائي

وبحسب موقع Centers for Disease Control and Prevention (CDC) وMayo Clinic، تبدأ أعراض الجدري المائي عادة بعد أسبوعين من التعرض للفيروس، وتشمل:

ـ ارتفاع في درجة الحرارة

ـ صداع خفيف وآلام بالجسم

ـ فقدان الشهية والإرهاق العام

ـ ظهور طفح جلدي أحمر يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى الجسم والأطراف

ـ تكون فقاعات مائية صغيرة تسبب الحكة

ـ جفاف الفقاعات وتكوين قشور خلال أسبوع تقريبًا

ويُعد الأطفال أكثر الفئات عرضة للإصابة، لكن البالغين قد يعانون من أعراض أشد حدة في حال الإصابة.

طرق الوقاية من الجدري المائي

وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) وCDC، فإن أفضل وسيلة للوقاية هي تلقي لقاح الجدري المائي، والذي يمنح مناعة طويلة الأمد ضد الفيروس. كما يُنصح بـ:

ـ تجنب ملامسة الأشخاص المصابين بالطفح الجلدي

ـ غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بانتظام

ـ تنظيف الأسطح والأدوات الشخصية بشكل مستمر

ـ عزل المصاب حتى تمام التعافي

ـ تعزيز المناعة بتناول أطعمة غنية بفيتامين C والزنك

مضاعفات مُحتملة

وفي بعض الحالات، قد يؤدي الجدري المائي إلى التهابات بكتيرية في الجلد أو مشكلات في الجهاز العصبي، لذلك يجب مراجعة الطبيب فورًا عند ملاحظة أي أعراض غير طبيعية أو استمرار الحمى لفترة طويلة.