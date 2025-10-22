قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خلافات زيزو والزمالك تتصاعد .. ومحاميه يكشف التفاصيل بالأرقام

زيزو
زيزو
محمد سمير

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الزمالك هو من طلب من اتحاد الكرة تأجيل القضية لمدة شهر.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "زيزو له عند الزمالك 82 مليونًا و502 ألف جنيه، ولدينا درجات في التقاضي بدأت من اتحاد الكرة، وصولًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)."

وتابع: "زيزو قدم مستندات تُثبت أحقيته في الحصول على 82 مليون جنيه، وأوراقنا كاملة، والزمالك حصل على نسخة من المذكرة، واتحاد الكرة أجّل القضية شهرًا بناءً على طلب من الزمالك، والجلسة كانت بحضور ممثل النادي، وهذا مثبت رسميًا."

وعن ما يُثار حول مديونية زيزو للزمالك، قال عبدالعزيز: "مين قال كده؟! وأين المستندات والأوراق التي تُثبت أحقيتهم؟ يوجد بند في عقد اللاعب يمنح النادي نسبة من الإعلانات فقط."

وأضاف: "الزمالك قدم مستندات صرف تخص عقودًا سابقة، وليست للعقد الأخير، والإيصالات تعود إلى عام 2021، أي قبل تحرير العقد الجديد، والزمالك لا يمتلك أي مستندات حديثة."

وواصل: "لم تُطرح مطلقًا فكرة تنازل زيزو عن مستحقاته لدى الزمالك بسبب الظروف المالية للنادي، كما أن ما يُقال عن حصول والد زيزو على 30 مليون جنيه عمولة من الأهلي غير صحيح تمامًا."

وعن أحمد فتوح، قال عبدالعزيز: "فتوح لاعب من طراز فريد، وسيعود إلى صفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة، وأتمنى انتقاله إلى الأهلي."

أما بشأن طارق مصطفى، فأوضح: "تقدّمنا بشكوى ضد أحمد ياسر إلى النائب العام، وقد علمت أن اللاعب قدّم اعتذارًا، وطارق مصطفى لن يتنازل عن حقه."

زيزو أحمد مصطفى زيزو محامي أحمد مصطفى زيزو المستشار أشرف عبدالعزيز الزمالك اتحاد الكرة

