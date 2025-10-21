تنويه من دير السيدة العذراء والقديس الأنبا يحنس القصير بوادي النطرون

أصدر دير السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا يحنس القصير بوادي النطرون، بطريق العلمين، بيانًا أعلن فيه اعتذاره عن استقبال الزائرين ومحبي الدير لمدة يوم واحد، وهو يوم الأربعاء ٢٩ أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة عشية عيد نياحة شفيع الدير القديس الأنبا يحنس القصير.

وأوضح البيان أن الزيارة ستعود متاحة كالمعتاد بدءًا من الساعة الثامنة صباح يوم الخميس ٣٠ أكتوبر.

وأكد نيافة الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس الدير، في ختام البيان، أن إدارة الدير ترجو من الجميع تفهم الأمر بمحبة، مشيرًا إلى عدم توقع أي استثناءات في هذا القرار.



