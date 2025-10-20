البابا تواضروس: الممرضون مدعوون ليكونوا شهودا لمحبة الله في خدمتهم

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، احتفالية تخريج عشر دفعات من مركز القديسة ڤيرينا للتمريض التابع لمستشفى القديسة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتخللت الاحتفالية كلمات للأستاذ الدكتور سامح كرم مدير المركز، ونيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اللذين عبّرا عن شكرهما لقداسة البابا على رعايته ودعمه المستمر للمركز وخريجيه.

وفي ختام الاحتفالية، هنأ قداسة البابا الخريجين وأكد على أهمية أن يتحلى الممرضون بالمحبة والضمير الصالح والإيمان الصادق في عملهم، مشيرًا إلى ضرورة الجمع بين الكفاءة المهنية والجانب الروحي ليكونوا شهادة حية لحضور الله أمام المرضى.

وعقب الكلمة، قام قداسته بتوزيع شهادات التخرج على الخريجين وتكريم أعضاء هيئة التدريس.