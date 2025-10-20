القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا قيام طفلتان "تحملان جنسية إحدى الدول" بإنتزاع قطع حديدية الخاصة بتهدئة السرعة بطريق الواحات بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (طفلتان "تحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهما سيئ النية (مالك مخزن خردة كائن بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.