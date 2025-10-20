حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن سنتين على متهم شرع في قتل زوجته ونجله بإطلاق النار عليهما داخل منزله بالقاهرة الجديدة، وذلك على خلفية خلافات أسرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإصابة سيدة بطلقين ناريين في الرقبة والجسد، إضافة إلى محاولة إطلاق النار على نجلها، داخل شقتهما.

وبالانتقال والفحص تبين أن الزوج هو مرتكب الواقعة، حيث استخدم سلاحًا ناريًا غير مرخص وأطلق النار على زوجته ونجله بعد مشادة كلامية تطورت إلى شجار عنيف.

كشفت التحقيقات أن المتهم أقدم على ارتكاب الواقعة بنية القتل، وأن الزوجة نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما نجا الابن من الإصابة. وأكد تقرير الطب الشرعي إصابة الزوجة برصاص حي تسبب في جروح خطيرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد، مع مصادرة السلاح المستخدم، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.