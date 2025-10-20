حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس رجل أعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام نادي في كومبوند شهير بسبب خلاف بين ابنه والطالب المصاب داخل المدرسة ما أدى لإصابتهم بإصابات مختلفة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن طالبان في مدرسة دولية حدثت بينهما خلافات داخل المدرسة واتفق الطرفان على الالتقاء امام النادي لتصفية الخلاف بينهم وذهب ولي أمر كل منهم ووقف على مسافة منهم لحين حل الخلاف إلا أن والد أحد الطفلين قاد سيارته بسرعة كبيرة وقام بدهس 3 أشخاص من الطرف الثاني وهم "الطفل زميل ابنه ووالده وابن عمته".

أضافت التحقيقات أن المصابين أحدهم حالته حرجة والأخرين حالتهما مستقرة إلى حد ما وفرغت النيابة كاميرات المراقبة التي رصدت لحظة دهس المتهم للمجني عليهم وتم التحفظ عليها وإرسالها للجهات المختصة لتفريغ محتوها وكتابة تقرير كامل بها

وعبر صفحتها الشخصية سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل تعرض زوجها وابنها وقريبه للدهس من ولي أمر زميله أمام النادي في كومبوند شهير بالشيخ زايد وقالت في منشور طويل: "قررت احكي عشان في ناس كتير وجرائد بيتكلمو عن لساني كلام انا ماتكلمتش مع اي صحافة ولا هتكلم اصلا مش خناقة عيال... ده محاولة قtل متعمدة!

اللي حصل في مدرسة في الشيخ زايد يوم الأربعاء اللي فات مش خناقة ولاد…اللي حصل جريمة، وناس بتلعب بحياة البشر، وأرواحنا بتدفع التمن!

والثمن والنتيجة: جوزي في العناية المركزة في غيبوبة ونزيف في المخ، ده غير الجروح والكدمات الشديدة؛ ابني حازم كسر في الكاحل وعملية شرائح ومسامير، وجروح وخياطات في وشه وجسمه.

سعيد ابن عمة حازم: كسر في الأنف، ارتجاج في المخ، فتح شديد في الشفاه، خياطات وجروح في أكتر من مكان في الوش، وكدمات في الجسم كله.

وأضافت:"القصة بدأت ابني حازم، في مدرسة انترناشونال في زايد اتلم عليه 6 ولاد جوه المدرسة واتعدّوا عليه بالضرب على خوانه…منهم 3 إخوات... وركّزوا على الـ3 دول لأن دول أساس المشكلة واللي حصل كله بسببهم.. مش أول مرة يعملوا كده، دول معروفين في المدرسة بتصرفاتهم العدوانية ومشاكلهم المتكررة، وكل الناس كانت بتشتكي من أسلوبهم

طب إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟!

شوفوا السبب العجيب بجد:

ولد منهم معجب ببنت، والبنت دي زميلة حازم في المدرسة زمالة محترمة في حدود المدرسة… فإزاي هي بتتكلم مع ولد جوه المدرسة قام جمع أخواته ال3 ومعاهم 3 كمان من أصحابهم و وعملوا اللي عملوه!

وعلى فكرة المدرسة عاملة فيهم محضرين قبل كدة ولكن الوسطة خلتهم يفضلو رغم انف المدرسة شايفين العنف بطولة، والسلوك العدواني هل الناس دول فوق القانون ويعملوا اللي هما عايزينه براحتهم؟؟؟

رجع حازم البيت نفسيًا مش كويس ومضايق جدًا لأنه يعرف ياخد حقه وكان ممكن يرد لو مكانش اتاخد على خوانه هم اتعاملوا معاه بطريقة جبانة وخدوا علي غفلة، وإحنا كأهل قررنا ناخد حقنا بالطريقة القانونية ونفهمه إن الحق مش دايمًا بيتاخد بالإيد وإن في قانون.

بس اللي حصل بعدها كان فيلم رعب حقيقي… نفس ال 3 ولاد الاخوات ظهروا قدام بيتنا بعربية جولف، مشغلين أغاني بأعلى صوت وبيستفزوا حازم في الوقت ده ابن عمة حازم الكبير سعيد كان موجود معاه في البيت اخد حازم وطلع عشان يحاولوا يحلوا المشكلة بهدوء لأنهم ولاد صغيرين.

سعيد حاول يتكلم بالعقل: "عيب كده، خلونا نحترم بعض وقالهم إن الرجولة مش في الضرب واننا ممكن ناخد حقه بنفس الطريقة ولكن احنا مش عايزين مشاكل.. مشيوا وسكتنا... قلنا خلاص.

واستكملت والدة الطفل المصاب سرد الحكاية :"بعدها بكام ساعة، جه لحازم تليفون ولد من الإخوات الثلاثة بيقول: تعالى عند النادي (Beverly Hills Club) مستنيك، عايزين نصلح.”

حازم كأي ولد في سنه هيحس إن لو ما راحش ممكن يتهموه بالخوف، وهو مش خايف منهم واحنا كمان فكرنا أنه يروح بس بشكل نكون متابعين من بعيد .. باباه وصله للنادي ومعاه سعيد ابن عمته ووقف بعيد يعمل تليفون وسابهم يروحوا هما للاولاد يتكلموا مع بعض ، وكل اللي فكرنا فيه إن دول خناقة أولاد ويمكن يتصالحوا ماكنّاش متوقعين إنهم مخططين لحاجة أشد من كده لكن اللي استناهم كان أخوهم الرابع الكبير – ملاكم سعيد حاول يتفاهم معه، وبدؤوا يتكلموا بالعقل إن دول ولاد صغيرين والمفروض نحلها بالسلمية.

وفجأة ومن غير سابق إنذار، الولد ده مسك حازم من وشه وحاول يضربه، وسعيد دخل يحميه واتعرض لضربات شديدة أدت لكسر في الأنف وارتجاج ونزيف.. حازم جري على والده، ولما رجع لقى سعيد على الأرض بينزف، والولد لسه بيعتدي عليه.

زوجي رد عليه بلكمة على وجهه عشان يبعده عن سعيد، بس للأسف الجبان ماستحملش منه لكمة وجري، لكن هنا حصل الأسوأ.. أبو الولد كان مستني في العربية، وجبان بردو وخاف يواجه زوجي ولما شاف ابنه بيهرب ــ لف بالعربية وبأقصى سرعة صدم أحمد (زوجي) وحازم وسعيد، وداس عليهم بالعربية وخد ابنه وهرب بعدها.

ده طبعا متعمد وخطير جدًا، والفيديوهات بتوثق اللي حصل.

والنتيجة إيه بقى بعد كل ده؟

ابني حازم: كسر في الكاحل، عملية شرائح ومسامير، علاج لعِدة أشهر، وكدمات وجروح في الجسم.

أحمد (زوجي): نزيف في المخ، غيبوبة، فاقد الوعي، في العناية المركزة، جسمه كله كدمات وجروح وخياطات.

سعيد (ابن عمة ابني): كسر في الأنف، ارتجاج في المخ، قطع في الشفاه وخياطات تجاوزت الـ12 غرزة وكل ده مثبت في التقارير الطبيية