زعموا أنهم رجال شرطة.. قرار عاجل بشأن عصابة الآثار المزيفة في أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس عصابة الشرطة المزيفة بعد الاستيلاء على أموال مقاول وسحله في مدينة حدائق أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول نشاط المتهمين ومدى ارتكابهم جرائم نصب أخرى خاصة بعد ضبط قطع أثرية مزيفة بحوزتهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سحل مقاول واصطحابه من المنيرة الغربية والقاءه بمدينة حدائق أكتوبر بعد الاستيلاء منه على مبلغ 150 ألف جنيه حيث تبين أن عصابة الشرطة المزيفة وراء الجريمة حيث يوهم أحد أفرادها بتغيير العملة وبيع الآثار لاستقطابهم وسرقة أموالهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة حدائق أكتوبر بإبلاغ مقاول بتعرضه للسحل والضرب ما أدى لإصابته بعدة إصابات وسرقة مبلغ مالي 150 ألف جنيه من عدة أشخاص زعموا أنهم رجال شرطة واصطحبوه في سيارة ميكروباص من منطقة المنيرة الغربية وألقوه في حدائق أكتوبر.

شكل اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث ترأسه اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية لحل لغز الجريمة والوقوف على ملابساتها وذكر المقاول المجني عليه أمام العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه اتفق مع أحد الأشخاص على تغيير عملات محلية له إلى دولار لرغبته في شراء شقة وعندما توجه لمكان اللقاء فوجئ بعدد من الأشخاص يزعمون أنهم رجال شرطة تعدوا عليه بالضرب وسرقوا أمواله وألقوه بالشارع.

أضافت التحريات برئاسة العقيد إكرامي البطران مفتش مباحث حدائق أكتوبر من خلال مراجعة كاميرات المراقبة وخطوط سير المتهمين أن عددهم 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وأوهموا المجني عليه بذلك لسرقة أمواله حيث يستقطبون ضحاياهم بحجة تغيير العملات المحلية لأجنبية للاستيلاء عليها وأنهم سرقوا أموال المقاول وأجبروه على استقلال سيارة ميكروباص وتعدوا عليه بالضرب ثم ألقوه بمنطقة حدائق أكتوبر على الطريق وفروا هاربين.

ترأس المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث حدائق أكتوبر مأمورية أمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على 4 تماثيل أثرية مقلدة يزعمون أنها قطع حقيقية للنصب على مهووسي شراء الآثار وسرقة أموالهم أيضا، واعترف المتهمون بجريمة سرقة أموال المقاول وضربه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.