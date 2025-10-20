قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
وضع حوافز لإنشاء مراكز بيانات ذكية لتخزين وإدارة بيانات المحافظات.. تفاصيل
وزير قطاع الأعماع العام: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج
الصحة العالمية: نركز على إجلاء المصابين والمرضى في مستشفيات غزة
الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات
رغم انتهاء المهلة .. بنتايك يؤجل الشكوى ضد الزمالك
الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الأوقاف لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وسير العمل الدعوي
حوادث

تستدرج مهووسي تجارة العملة والآثار.. سقوط عصابة الشرطة المزيفة بعد سحل مقاول

ندى سويفى

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سحل مقاول واصطحابه من المنيرة الغربية والقاءه بمدينة حدائق أكتوبر بعد الاستيلاء منه على مبلغ 150 ألف جنيه حيث تبين أن عصابة شرطة مزيفة وراء الجريمة حيث يوهم أحد أفرادها بتغيير العملة وبيع الآثار لاستقطابهم وسرقة أموالهم. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة حدائق أكتوبر بإبلاغ مقاول بتعرضه للسحل والضرب ما أدى لإصابته بعدة إصابات وسرقة مبلغ مالي 150 ألف جنيه من عدة أشخاص زعموا أنهم رجال شرطة واسطحبوه في سيارة ميكروباص من منطقة المنيرة الغربية وألقوه بحدائق أكتوبر. 

شكل اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث ترأسه اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية لحل لغز الجريمة والوقوف على ملابساتها وذكر المقاول المجني عليه أمام العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه اتفق مع أحد الأشخاص على  تغيير عملات محلية له إلى دولار لرغبته في شراء شقة وعندما توجه لمكان اللقاء فوجئ بعدد من الأشخاص يزعمون أنهم رجال شرطة تعدوا عليه بالضرب وسرقوا أمواله وألقوه بالشارع. 

وأضافت التحريات برئاسة العقيد إكرامي البطران مفتش مباحث حدائق أكتوبر من خلال مراجعة كاميرات المراقبة وخطوط سير المتهمين أن عددهم 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وأوهموا المجني عليه بذلك لسرقة أمواله حيث يستقطبون ضحاياهم بحجة تغيير العملات المحلية لأجنبية للاستيلاء عليها وأنهم سرقوا أموال المقاول وأجبروه على استقلال سيارة ميكروباص وتعدوا عليه بالضرب ثم ألقوه بمنطقة حدائق أكتوبر على الطريق وفروا هاربين. 

ترأس المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث حدائق أكتوبر مأمورية أمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على 4 تماثيل أثرية مقلدة يزعمون أنها قطع حقيقية للنصب على مهووسي شراء الآثار وسرقة أموالهم أيضا، واعترف المتهمون بجريمة سرقة أموال المقاول وضربه. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الآثار تجارة العملة عصابة الشرطة المزيفة الجيزة

