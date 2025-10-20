حبس مسن بتهمة الاعتداء علي طفلة في المحلة وعرضها على الطب الشرعي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بسرعه فتح باب التحقيق مع عجوز مسن متهم بالاعتداء على طفلة في نهاية العقد الأول من عمرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

توجيهات عاجلة



ووجهت النيابة العامة بعرض طفلة علي الطب الشرعي واخذ أقوالها وعرضها علي جهات التحقيق وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وأخذ أقوال شهود عيان وأسرة المجني عليها.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "م.و" 9 سنوات ضد المدعو "ا.م"56 سنة عامل مقيم بقرية ميت السراج بالتعدي عليها جنسيا واستدراجها إلي مكان مجهول وتنفيذ مخططه السيىء .

تحرك أمني عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان المركز .

سقوط المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.