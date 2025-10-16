السيطرة على حريق هائل بمطعم شهير في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد المطاعم الشهيرة بشارع محمد فريد التابع لمنطقة ثان طنطا بمحافظة الغربية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إخطارًا من مامور قسم شرطة ثان طنطا بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بأحد المطاعم الشهيرة بدائرة القسم وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب .

حريق هائل بمطعم شهير

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومه بـ سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلي محل البلاغ وتبين اندلاع حريق هائل في مطعم "شيخ الشاورما" تم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة ومعرفة سبب الحريق وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.