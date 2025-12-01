سوريا تهزم تونس 1-0 فى كأس العرب

اقتنص منتخب سوريا ثلاث نقاط ثمينة من منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد حمد بن علي المونديالي فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

جاء هدف منتخب سوريا فى الدقيقة 48 ،بعد تسديدة رائعة من كرة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام عمر خربين.

بدأ المنتخبان المباراة بحذر فى الدقائق الأولي وسعى كل منهما لإستغلال أى خطأ ليسجل هدفاً مبكراً.

وبهذه النتيجة يقفز منتخب سوريا إلى المرتبة الأولي برصيد 3 نقاط، فى المجموعة الأولي ، وتجمد منتخب تونس فى المركز الرابع والأخير دون نقاط.

تشكيل تونس ضد سوريا

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: معتز النفاتي - مروان الصحراوي - ياسين مرياح - أسامة الحدادي- علي معلول

الوسط: فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - إسماعيل الغربي

الهجوم: عمر العيوني - فراس شواط

تشكيل منتخب سوريا

حراسة المرمى: شاهر الشاكر

الدفاع: أحمد فقا - عبد الله الشامي - خالد كردغلي - زكريا حنان

الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد صلخدي

الهجوم: محمود الأسود - عمر خربين - محمد الحلاق