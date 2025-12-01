6 أبطال و505 هدفاً في 175 مباراة | كأس العرب خلال 62 عاماً.. حقائق وأرقام

تترقب جماهير الكرة العربية من المحيط إلى الخليج انطلاق منافسات النسخة الحادية عشرة لكأس العرب التي تستضيفها قطر بداية من اليوم الإثنين وحتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً منها 10 منتخبات من قارة آسيا و6 من أفريقيا.

وبمناسبة انطلاق "مونديال العرب" في حضور مصر يستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أبرز أرقام وإحصاءات ومفارقات البطولة على مدار النسخة العشر السابقة على النحو التالي:

- 6 منتخبات تمكنت من إحراز اللقب على رأسها المنتخب العراقي برصيد 4 ألقاب أعوام 1964 ’ 1966 ’ 1985 و1988 ’ يليه منتخب السعودية برصيد لقبين عامي 1998 و2002 ’ وهناك 4 منتخبات أحرزت اللقب مرة واحدة وهي تونس (1963) ’ مصر (1992) ’ المغرب (2012) والجزائر (2021).

- 175 مباراة أقيمت خلال النسخ العشر السابقة شهدت 128 فوزاً و47 تعادلاً ’ واستقبلت الشباك خلالها 505 هدفاً بمتوسط 2.88 هدفاً في المباراة الواحدة ’ علماً بأن النسخة الثالثة في العراق 1966 كانت الأغزر تهديفياً برصيد 111 هدفاً خلال 21 مباراة بمعدل 5.25 هدفاً ’ والنسخة الخامسة في الأردن 1988 كانت الأقل بمتوسط 1.45 هدفاً في كل مباراة (35 هدفاً خلال 24 مباراة) أما أقل عدد من الأهداف تستقبله الشباك فكان 21 هدفاً خلال 10 مباريات في النسخة الرابعة 1985 بالسعودية.

- على صعيد استضافة البطولة تتساوى قطر مع السعودية والكويت حيث حطت البطولة الرحال مرتين في ضيافة هذا الثلاثي مقابل مرة واحدة في لبنان والعراق والأردن وسوريا.

- تتصدر العراق وليبيا والسعودية قائمة أكثر المنتخبات التي حصل نجومها على جائزة هداف البطولة برصيد مرتين ’ حيث نال ثنائي "أسود الرافدين" عناد عبيد وأحمد راضي الجائزة في نسختي 1985 و1988 برصيد 5 و4 أهداف على الترتيب ’ ودانت للثنائي الليبي أحمد بن صويد وعلي البيسكي في نسختي 1964 و1966 برصيد 4 و16 هدفاً على التوالي ويحمل هذا الأخير الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة وكذلك الأكثر تسجيلاً في مباراة واحدة برصيد 9 أهداف في شباك منتخب سلطنة عمان في نسخة 1966 ’ أما نجوم "الأخضر" فقد نالوا الجائزة عبر عبيد الدوسري في نسخة 1998 برصيد 8 أهداف وسعيد العويران في النسخة التالية عام 1992 في سوريا بمشاركة الثنائي أيمن منصور من مصر ووليد الفليج من الكويت برصيد هدفين لكل لاعب وهي المرة الأولى التي يتشارك أكثر من لاعب في صدارة الهدافين أما الثانية فكانت في نسخة 2002 عندما تساوى البحريني أحمد حسان طالب مع السوري محمد رافع في رصيد 4 أهداف.

- لاعبون من ثلاثة منتخبات أخرى تمكنوا من تصدر قائمة الهدافين أولهم اللبناني ليون ألتونيان في نسخة 1966 برصيد 5 أهداف ’ ثم المغربي ياسين صالحي في نسخة 2012 برصيد 6 أهداف وأخيراً التونسي سيف الدين الجزيري في النسخة الماضية برصيد 4 أهداف.

- حقق المنتخب الليبي أكبر فوز في تاريخ البطولة عندما تفوق على نظيره العماني (21 – 0) في نسخة 1966 التي حقق خلالها ثاني أكبر فوز أيضاً عندما فاز على منتخب اليمن الشمالي (13 – 0).