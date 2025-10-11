إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على خط طنطا ـ كفر الزيات .. أسماء

شهد الطريق الزراعي"طنطا ـ الإسكندرية " الزراعي أمام مدخل قرية كفر ديما بنطاق مركز كفر الزيات صباح اليوم إصابة 14 شخص بإصابات متفرقة وخصصت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفي كفر الزيات العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود إخطار بحادث انقلاب ميكروباص علي طريق طنطا كفر الزيات أمام قرية كفر ديما مركز كفر الزيات.

انتقلت قوة امنية وسيارات أسعاف لمكان الحادث، وتم نقل 14 مصابا للمستشفي مصابين بإصابات متفرقة.

تحرك أمني عاجل



وأفاد مصدر طبي أن أسماء المصابين تضم كل من إسماعيل سعد 27 سنة ، مصاب بكدمات وسحجات وجرح في اليد، ومحمود هلالي، بكدمات وجرح في الرأس، حسام حسن 25 سنة ، يعاني من جروح وكدمات باليد اليمني واليسري، آمال مهدي حسن، 29 سنة ، إصابات بالوجه، ومحمد السيد 29 سنة ، مصاب بكدمات باليدين، بشوي حسن 67 سنة ، كدمات وجروح، محمد عبد العظيم 29 سنة ، كسر وجروح متفرقة، محمد عبد اللطيف 21 سنة ، جروح باليد، محمد عبد السلام 42 سنة ، جروح وكدمات باليد، احمد الوحش 27 سنة جروح وكدمات باليد اليمني واليسرى، عبد الرحمن رمضان، 23 سنة ، بجروح في اليد اليسري.

إعادة تسيير حركة الطريق

ورفعت شرطة المرور آثار الحادث لإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.