قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على خط طنطا ـ كفر الزيات .. أسماء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهد الطريق الزراعي"طنطا ـ الإسكندرية " الزراعي أمام مدخل قرية كفر ديما بنطاق مركز كفر الزيات صباح اليوم إصابة 14 شخص بإصابات متفرقة وخصصت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفي كفر الزيات العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

 تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود إخطار  بحادث انقلاب ميكروباص علي طريق طنطا كفر الزيات أمام قرية كفر ديما مركز كفر الزيات.

انتقلت قوة امنية وسيارات أسعاف لمكان الحادث، وتم نقل 14  مصابا للمستشفي مصابين بإصابات متفرقة.

تحرك أمني عاجل 


وأفاد مصدر طبي أن أسماء المصابين تضم كل من  إسماعيل سعد 27 سنة ، مصاب بكدمات وسحجات وجرح في اليد، ومحمود هلالي، بكدمات وجرح في الرأس، حسام حسن 25 سنة ، يعاني من جروح وكدمات باليد اليمني واليسري، آمال مهدي حسن، 29 سنة ، إصابات بالوجه، ومحمد السيد 29 سنة ، مصاب بكدمات باليدين، بشوي حسن 67 سنة ، كدمات وجروح، محمد عبد العظيم 29 سنة ، كسر وجروح متفرقة، محمد عبد اللطيف 21 سنة ، جروح باليد، محمد عبد السلام 42 سنة ، جروح وكدمات باليد، احمد الوحش 27 سنة  جروح وكدمات باليد اليمني واليسرى، عبد الرحمن رمضان، 23 سنة ، بجروح في اليد اليسري.

إعادة تسيير حركة الطريق 

ورفعت شرطة المرور آثار الحادث لإعادة فتح الطريق مرة أخرى.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

اخبار محافظة الغربية انقلاب سيارة ميكروباص اصابه 14 راكب كفر الزيات طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025

اسعار النفط

ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا

ترشيحاتنا

وفد العراق

الشباب والرياضة تستقبل وفدي اليمن والعراق في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي

زيزو

للرد على شكوى زيزو.. اتحاد الكرة يحدد موعدا أخيرا لجلسة استماع الزمالك

رفع الأثقال البارالمبي

اليوم.. انطلاق منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد