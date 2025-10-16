جامعة طنطا ضمن أفضل مائة جامعة في تصنيف QS Arab Region

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن ظهور الجامعة ضمن أفضل مائة جامعة عربية وفقًا لتصنيف QS للمنطقة العربية لعام 2026، كما حققت المركز 97 على مستوى الجامعات العربية، وذلك رغم الزيادة الكبيرة في عدد المؤسسات المشاركة في التصنيف هذا العام، التي بلغت 296 جامعة بزيادة قدرها 51 جامعة عن العام الماضي، وعلى الصعيد المحلي، احتلت جامعة طنطا الترتيب 13 محليًا ضمن 42 جامعة مصرية مصنفة، مقارنة بـ 36 جامعة مصنفة العام السابق.

أكد الدكتور محمد حسين أن ظهور الجامعة ضمن أفضل مائة جامعة عربية في تصنيف QS، وتصنيفها في المرتبة 13 بين 42 جامعة مصرية، يأتي انعكاسا لاستراتيجية مؤسسية لتحقيق الجودة والتميز، مؤكداً أن ذلك يعد تقدير مستحق للجهود المخلصة والمستمرة التي يبذلها جميع منسوبي الجامعة، كما يؤكد الالتزام الدائم بمواصلة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار لتعزيز دور الجامعة الريادي محليًا وإقليميًا.

جدير بالذكر أن تصنيفات QS للجامعات العربية تقدم تقييما شاملا للمؤسسات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس هذا التصنيف التقدم والتطور في الجامعات في هذه المنطقة ويقدم للطلاب والباحثين أداة مهمة لاختيار الجامعات والكليات ذات التميّز، ويعتمد تصنيف QS على مجموعة من المؤشرات والمعايير، تشمل السمعة الأكاديمية، نسبة الاستشهادات للأبحاث، نسبة الاستشهادات إلى أعضاء هيئة التدريس، السمعة التوظيفية، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه، شبكة البحوث الدولية، تأثير الموقع الإلكتروني، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، نسبة الطلاب الدوليين من إجمالي عدد الطلاب.