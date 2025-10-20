محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

كشف الفنان المصري محمود فارس عن تعرضه لحادث أثناء تصوير أحد أعماله الدرامية، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح فارس في تصريحات خاصة أنه أصيب بكدمات وإصابة في الضلع الأيمن، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة الآن بعد تلقي الإسعافات اللازمة وخروجه من المستشفى.

وأعرب عن شكره لكل من تواصل معه للاطمئنان على صحته، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى موقع التصوير خلال أيام قليلة بعد استعادة عافيته بالكامل.

كما أكد أن الحادث لن يؤثر على جدول تصوير العمل، مثمنًا دعم فريق الإنتاج ومساندتهم له في تجاوز هذا الظرف الطارئ.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.