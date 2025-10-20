خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

قرر حكم مباراة فريق الكرة بـ النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز في بطولة الجمهورية مواليد 2007 والتى جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين.





وجاء سبب قرار إلغاء الحكم مباراة الأهلي وبيراميدز نظرا لاعتراض فريق بيراميدز على احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي مواليد 2007.





كما أن قرار حكم لقاء الأهلي وبيراميدز جاء نظرا لـ قيامه بطرده رئيس قطاع الناشئين لفريق بيراميدز ولم يستجيب للقرار ورفض الخروج من الملعب اعتراضا على قراراته التحكيمية.





ويواجه نادي بيراميدز عقوبة صارمة وفقا للوائح المعمول بها فى حالة الانسحاب من المباراة وفي حال تم تطبيق اللائحة سوف يتم خصم ٦ نقاط من فريق بيراميدز بسبب الانسحاب.



وفي سياق آخر، حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، الفوز على ضيفه بيراميدز، بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت في الثالثة من عصر اليوم، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كل من: سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، عصام الغندور مدربًا للحراس، محمد راشد المدير الإداري، محمد حمدي طبيب الفريق، الحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، عبد الحميد حسين أخصائي التدليك