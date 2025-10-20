قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة
متحدث الوزراء: شراكة مع القطاع الخاص لتحويل بعض مباني وسط البلد إلى فنادق
دوري أبطال أوروبا| مرموش يعود لقائمة مانشستر سيتي استعدادًا لـ فياريال
حماس: إسرائيل لديها سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار
اتحاد السلة يعلن مواعيد دور الـ 16 لـ دوري المرتبط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في محلات الصاغة بمصر، وذلك دون احتساب المصنعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة (بدون مصنعية):

عيار 24:

سعر البيع: 6663 جنيه

سعر الشراء: 6640 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 6108 جنيه

سعر الشراء: 6087 جنيه

ارتفاع سعر الذهب عيار 21:

سعر البيع: 5830 جنيه

سعر الشراء: 5810 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 4997 جنيه

سعر الشراء: 4980 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 3887 جنيه

سعر الشراء: 3873 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 3331 جنيه

سعر الشراء: 3320 جنيه

الأونصة:

سعر البيع: 207,238 جنيه

سعر الشراء: 206,527 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر البيع: 46,640 جنيه

سعر الشراء: 46,480 جنيه

الأونصة بالدولار:

4347.26 دولار

أسعار الذهب اليوم الأثنين

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 6663 جنيهًا للبيع و6640 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6108 جنيهات للبيع و6087 جنيهًا للشراء.

أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد سجل 5830 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لعيار 18، فقد بلغ سعره 4997 جنيهًا للبيع و4980 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 3887 جنيهًا للبيع و3873 جنيهًا للشراء.

أما عيار 12 فسجل 3331 جنيهًا للبيع و3320 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة الذهبية في السوق المحلي 207,238 جنيهًا للبيع و206,527 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46,640 جنيهًا للبيع و46,480 جنيهًا للشراء. 

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة بالدولار 4347.26 دولار.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الإثنين سعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل حبس مالك مطبعة بدون ترخيص في المرج

أرشيفية

تجديد حبس شخص ضبط بحوزته سلاح أبيض بالقاهرة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

بالصور

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

فيديو

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

المزيد