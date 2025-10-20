ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التداولات الأسيوية، اليوم، الاثنين، بدعم من تزايد التوقعات بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية ومحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع لتحديد اتجاه الأسواق.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4264.49 دولار للأوقية، بعد أن تكبد يوم الجمعة خسائر حادة بلغت 1.8%، في أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف مايو.

ورغم هذا الهبوط، لا يزال المعدن النفيس يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل، بعدما بلغ مستوى قياسيأ عند 4378.69 دولار للأوقية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 4280.30 دولار للأوقية.

ويواصل الذهب مكاسبه بأكثر من 60% منذ بداية العام، بدعم من التوترات الجيوسياسية العالمية وتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، وعمليات الشراء من البنوك المركزية، إلى جانب التخلص من الدولار وارتفاع التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

وهبط المعدن الثمين بقوة يوم الجمعة الماضية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية "لن تكون مستدامة"، مشيرا إلى نيته لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، وتوقعه التوصل إلى تفاهمات.

وتوقع بنك "إتش إس بي سي" أن ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، مدعومة بتزايد المخاطر ودخول لاعبين جدد إلى السوق.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة -0.5% إلى 52.08 دولار للأوقية، بعد أن هوت 4.4% في الجلسة السابقة، وهو أكبر تراجع لها منذ أوائل أبريل، عقب تسجيلها مستوى قياسيا عند 54.47 دولار للأوقية.

كما تراجع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1591.55 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1467.16 دولار للأوقية.