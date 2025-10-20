قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

أ ش أ

   ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التداولات الأسيوية، اليوم، الاثنين، بدعم من تزايد التوقعات بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية ومحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع لتحديد اتجاه الأسواق.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4264.49 دولار للأوقية، بعد أن تكبد يوم الجمعة خسائر حادة بلغت 1.8%، في أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف مايو.

ورغم هذا الهبوط، لا يزال المعدن النفيس يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل، بعدما بلغ مستوى قياسيأ عند 4378.69 دولار للأوقية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 4280.30 دولار للأوقية.

ويواصل الذهب مكاسبه بأكثر من 60% منذ بداية العام، بدعم من التوترات الجيوسياسية العالمية وتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، وعمليات الشراء من البنوك المركزية، إلى جانب التخلص من الدولار وارتفاع التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

وهبط المعدن الثمين بقوة يوم الجمعة الماضية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية "لن تكون مستدامة"، مشيرا إلى نيته لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، وتوقعه التوصل إلى تفاهمات.

وتوقع بنك "إتش إس بي سي" أن ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، مدعومة بتزايد المخاطر ودخول لاعبين جدد إلى السوق.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة -0.5% إلى 52.08 دولار للأوقية، بعد أن هوت 4.4% في الجلسة السابقة، وهو أكبر تراجع لها منذ أوائل أبريل، عقب تسجيلها مستوى قياسيا عند 54.47 دولار للأوقية.

كما تراجع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1591.55 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1467.16 دولار للأوقية.

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر “ CEO Women”

بتكليف من البابا.. الكنيسة تشارك في مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

جبران: قانون العمل يترجم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

