الذهب والدولار والطقس .. أخبار تهمك اليوم الاثنين

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

وُتعد أسعار الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام الأفراد والمستثمرين على حدّ سواء، نظرًا لما يمثله الذهب من قيمة ثابتة وملاذ آمن في أوقات التقلبات المالية.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6571 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5750 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4928 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 46000 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.63% جنيه للبيع و 47.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.50 جنيه للبيع، و 55.33 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.95 جنيه للبيع، 63.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، 12.66 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.97 جنيه للبيع، و 12.93 جنيه للشراء.

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الفترة الحالية نشهد استقرار تام في الأحوال الجوية، على جميع مناطق الجمهورية، بما فيها السواحل الشمالية والوجه البحري.

ارتفاعات في درجات الحرارة

وأوضح أنه خلال هذا الأسبوع سنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة بقيمة درجتين إلى ثلاث درجات خلال فترة النهار، بجميع المحافظات، والعظمى على القاهرة ستسجل بين 30 إلى 32 درجة، وأعلى درجات الحرارة تكون على جنوب الصعيد وتصل فيها درجات الحرارة إلى 39 درجة.

14 درجة فارق



ولفت إلى أن الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون فقط خلال فترة النهار، و درجات الحرارة في الظهيرة مقارنة بالمساء سنجد أن هناك فارق كبير يصل إلى 14 درجة.

وحذر المواطنين من التغير في الأحوال الجوية خلال فترة النهار عن فترة المساء، مطالبا جميع المواطنين باختيار الملابس المناسب ومتابعة النشرات الجوية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء شمال الصعيد على فترات متقطعة.