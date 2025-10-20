أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-10-2025

سجل سعر الذهب ارتفاعات طفيفة مدعومًا بتصاعد المخاطر العالمية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات محدودة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية العالمية، وحالة عدم اليقين التجاري، ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5855 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات لتسجل 4260 دولارًا.



وسجل عيار 24 نحو 6577 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4933 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3837 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 46040 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 350 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 5400 جنيه، ولامس مستوى 5850 جنيهًا كأعلى سعر في تاريخه، قبل أن يغلق الأسبوع عند 5750 جنيهًا، وعالميًا، صعدت الأوقية بنحو 237 دولارًا، من 4017 دولارًا إلى مستوى قياسي بلغ 4380 دولارًا، قبل أن تُغلق عند 4254 دولارًا للأوقية.



وأوضح التقرير أن الذهب في البورصة العالمية تعافى نسبيًا خلال تعاملات اليوم بعد موجة تراجع حادة في ختام الأسبوع الماضي، إذ عاد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس ليُوقف عمليات البيع المكثفة التي أعقبت بلوغ الأسعار أعلى مستوى تاريخي لها عند 4380 دولارًا للأوقية.

سعر الدولار اليوم الاثنين 20-10-2025 الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة

وتستمر حالة عدم اليقين التجاري وتزايد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على النشاط الاقتصادي، في دفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات.



كما تدعم التوقعات الحذرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الطلب على الذهب، إذ تتجه الأسواق إلى ترجيح خفضين إضافيين للفائدة خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، بحسب بيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.



هذه التوقعات، إلى جانب عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية والتدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، تشكّل محركات أساسية لاستمرار الطلب على المعدن الأصفر، فيما تبقى المخاوف المالية العالمية عامل دعم رئيسيًا للسوق.



وأشار التقرير إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي خففت من حدة القلق بشأن حرب تجارية شاملة بين واشنطن وبكين، إذ أكد أن فرض تعريفات جمركية شاملة على الصين «لن يكون مستدامًا»، معلنًا استعداده لعقد اجتماع مع نظيره الصيني.



وقد دفعت هذه التصريحات بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود القوية، إلا أن التراجع الذي أعقبها ظل تصحيحيًا ومحدود الأثر.



يواصل المستثمرون مراقبة تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي دخل أسبوعه الثالث وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تشريعات تمويل الرعاية الصحية، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ للتصويت للمرة الحادية عشرة على مشروع التمويل المؤقت.



