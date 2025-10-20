قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي أعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟.. السعر والأماكن
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-10-2025

اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الذهب ارتفاعات طفيفة مدعومًا بتصاعد المخاطر العالمية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات محدودة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية العالمية، وحالة عدم اليقين التجاري، ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5855 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات لتسجل 4260 دولارًا.


وسجل عيار 24 نحو 6577 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4933 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3837 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 46040 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 350 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 5400 جنيه، ولامس مستوى 5850 جنيهًا كأعلى سعر في تاريخه، قبل أن يغلق الأسبوع عند 5750 جنيهًا، وعالميًا، صعدت الأوقية بنحو 237 دولارًا، من 4017 دولارًا إلى مستوى قياسي بلغ 4380 دولارًا، قبل أن تُغلق عند 4254 دولارًا للأوقية.


وأوضح التقرير أن الذهب في البورصة العالمية تعافى نسبيًا خلال تعاملات اليوم بعد موجة تراجع حادة في ختام الأسبوع الماضي، إذ عاد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس ليُوقف عمليات البيع المكثفة التي أعقبت بلوغ الأسعار أعلى مستوى تاريخي لها عند 4380 دولارًا للأوقية.

وتستمر حالة عدم اليقين التجاري وتزايد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على النشاط الاقتصادي، في دفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات.


كما تدعم التوقعات الحذرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الطلب على الذهب، إذ تتجه الأسواق إلى ترجيح خفضين إضافيين للفائدة خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، بحسب بيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.


هذه التوقعات، إلى جانب عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية والتدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، تشكّل محركات أساسية لاستمرار الطلب على المعدن الأصفر، فيما تبقى المخاوف المالية العالمية عامل دعم رئيسيًا للسوق.


وأشار التقرير إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي خففت من حدة القلق بشأن حرب تجارية شاملة بين واشنطن وبكين، إذ أكد أن فرض تعريفات جمركية شاملة على الصين «لن يكون مستدامًا»، معلنًا استعداده لعقد اجتماع مع نظيره الصيني.


وقد دفعت هذه التصريحات بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود القوية، إلا أن التراجع الذي أعقبها ظل تصحيحيًا ومحدود الأثر.


يواصل المستثمرون مراقبة تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي دخل أسبوعه الثالث وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تشريعات تمويل الرعاية الصحية، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ للتصويت للمرة الحادية عشرة على مشروع التمويل المؤقت.


 

أسعار الذهب ارتفاعات سعر الجنيه الذهب المالية البنوك المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري تاج الأفراح ومسك الختام

الخبير الاقتصادي حسام عيد

يضم 52 شركة.. خبير اقتصادي: الطروحات الحكومية تعزز تمويل الشركات وتنشط البورصة

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير 14 محورا حول الأهرامات والمتحف الكبير

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد