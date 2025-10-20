قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع

 تتصدر أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة مؤشرات البحث ، وذلك بسبب التغيرات الكثيرة في أسعار الذهب، ولآن الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام الأفراد والمستثمرين على، نظرًا لما يمثله من قيمة ثابتة وملاذ آمن في أوقات التقلبات المالية، بالنسب للأفراد والمستثمرين والدول أيضًا.

وقال الإعلامية عبيدة أمير، مذيعة قناة صدى البلد، إن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، كشف من قبل أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعات كبيرة من يناير حتى أكتوبر الحالي بنسبة 54.3%.

2020 جنيه زيادة بأسعار الذهب

 

وكشفت أن الأسعار بالفعل تحركت وتحديدا عيار 21 من 3720 جنيها إلى 5740 جنيها، وأن هذه الارتفاعات بسبب الارتفاعات العالمية التي تشهدها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

الذهب

سجل سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6571 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5750 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4928 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 46000 جنيه.

سعر الذهب عالميا


أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسي جديد عند 4356 دولارًا قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند 4249 دولارًا.

وقال واصف إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف ، إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ، دفعت الذهب لتسجيل مكاسب تخطت 64% في البورصة العالمية ومكاسب تخطت 70% للفضة، في ظل موجة صعود عنيفة في المعادن الثمينة.

وتابع "واصف" أنه بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، ورد بكين بتهديدات مماثلة ، الأمر الذي خلق حالة من الطلب على المعدن النفيس.

وقال رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن هذه التطورات تدفع المستثمرين للتحوط من المخاطر عبر الذهب كملاذ آمن، وهو ما يفسر هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار العالمية.

وأضاف أن الذهب قد يواصل الارتفاع ليقترب من مستوى 4900 دولار للأونصة في المدى المتوسط وفق جولد مان ساكس، خاصة إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجه الحذر تجاه خفض الفائدة، مؤكدًا أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي مؤخرًا، وعلى رأسهم جيروم باول وكريستوفر والر، عززت توقعات المستثمرين بمزيد من الخفض، ما يدعم اتجاه الصعود.

وأكد أن السوق المحلية تشهد حالة من الهدوء في المبيعات رغم الارتفاعات المتتالية، مشيرًا إلى أن المتعاملين يترقبون اتجاه الأونصة العالمية، خاصة في ظل غياب مؤشرات على أي عمليات تصحيح هبوطي.

