عيار 21 بـ 5750 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
رشا عوني

أسعار الذهب اليوم في مصر .. يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


استهل سعر الذهب اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 تعاملاته على استقرار، بعد ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات أمس، فيما صعد سعر الذهب عيار 18 نحو 8 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة الذهب.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم في مصر ، وسعر الجنيه الذهب الأكثر طلباً، وكذلك سعر جرام الذهب 21 و عيار 18 خلال السطور التالية .. 
 

سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 

 

سعر الذهب اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 استقر على آخر ارتفاع له، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6571 جنيهًا، بدون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-10-2025 في مصر - الوطن
اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 


سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 استقر على آخر ارتفاع له، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 5750 جنيهًا، بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب عيار 18اليوم الاثنين


سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 استقر على آخر ارتفاع له، ليسجل سعر الجرام نحو 4928 جنيهًا، بدون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم الأحد 17-11-2019 في مصر - الوطن
سعر عيار 21 اليوم

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين على آخر ارتفاع له ليسجل نحو 46000 جنيه.
ويعد الجنيه الذهب من أكثر ما يطلبه المواطنون كنوع من الاستثمار الآمن وادخار الأموال وحفظها في قطعة ذهبية ثمينة .

الجنيه الذهب عيار كام؟

الجنية الذهب عيار 21 ووزنه 8 جرامات في الغالب، حيث يتكون من 87.5% ذهب خالص و12.5% معادن أخرى لزيادة الصلاب،  هذه المواصفات تجعل الجنيه الذهب خيارًا شائعًا للاستثمار والادخار في السوق المصري. 

مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024.. وصل كام؟
سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم

بحسب آخر تحديثات الأسواق، بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 وزن 10 جرامات نحو 66591.40 جنيهًا

بينما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات حوالي 33310.70 جنيه

بلغ سعر سبيكة 100 جرام نحو 665 ألف جنيه تقريبًا

 وسجلت سبيكة 50 جرامًا نحو 331 ألف جنيه

 أما الأونصة الذهبية التي تزن 31.1 جرامًا فبلغ سعرها حوالي 206 آلاف جنيه، 

ووصل سعر السبيكة وزن 20 جرامًا عند 133 ألف جنيه تقريبًا

وسبيكة 2.5 جرام تسجل 16700 جنيه

 ويؤكد الخبراء أن هذه الأوزان الصغيرة تحظى بإقبال كبير من المستثمرين وصغار المدخرين، باعتبارها وسيلة آمنة للتحوط ضد التضخم، خاصة في ظل بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

