الأسواق الناشئة تجني مكاسب كبيرة من ارتفاع الذهب التاريخي

تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً مستمراً يحقق مكاسب كبيرة للأسواق الناشئة، ما يعزز ثقة المستثمرين في الدول التي تقوم باستخراجه وشرائه.

في جنوب أفريقيا، التي تضم أعمق مناجم الذهب في العالم، تتجه الأسهم لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عقدين، حيث ارتفعت قيمة أسهم شركات التعدين مثل "سيبانيا ستيلووتر" (Sibanye Stillwater)، و"أنغلو غولد أشانتي" (AngloGold Ashanti)، و"غولد فيلدز" (Gold Fields) 3 مرات. كما قامت وكالة "موديز" برفع التصنيف الائتماني لغانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا. وتُعد الدول الناشئة من بين أكبر مشتري المعدن النفيس، مما يدعم خزائنها العامة.

بالنسبة لمديري الأصول في الأسواق الناشئة، فإن صعود الذهب يمنحهم سبباً إضافياً للتفاؤل، إذ إن تأثير الثروة الناتج عن ارتفاع أسعار الذهب يدعم المنتجين والمشترين على حد سواء، ما يعزز قناعة المستثمرين بالشراء. وفي تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر، اعتبر محللو "غولدمان ساكس" أن قوة قطاع التعدين في جنوب أفريقيا هي من أبرز الأسباب التي تدفعهم للتفاؤل بأداء الأسهم والسندات في البلاد.

الدول المستفيدة من صعود الذهب

رأى دانيال وود، مدير محفظة استثمارية في شركة "ويليام بلير" (William Blair)، أن "الارتفاع في أسعار الذهب يفيد مجموعة صغيرة من الدول في الأسواق الناشئة مثل أوزبكستان وغانا وجنوب أفريقيا". أضاف أن الصورة الأكبر لهذا الصعود هي أن المستثمرين باتوا يبحثون بشكل متزايد عن بدائل للاستثمار بعيداً عن العملات التقليدية في الأسواق المتقدمة، ولا سيما الدولار.

وأوضح وود أنه متفائل بشأن عملة أوزبكستان، نظراً لكون البلاد منتجا رئيسياً للذهب وتمتلك احتياطيات كبيرة منه. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار المعادن هو من بين الأسباب التي تقف وراء الأداء التاريخي لأسواق جنوب أفريقيا هذا العام.