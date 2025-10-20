قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعرف على أسعار الذهب اليوم.. بكام عيار 21

الذهب
الذهب
هاجر ابراهيم

تُعد أسعار الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام الأفراد والمستثمرين على حدّ سواء، نظرًا لما يمثله الذهب من قيمة ثابتة وملاذ آمن في أوقات التقلبات المالية.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6571 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5750 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4928 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 46000 جنيها.

الأسواق الناشئة تجني مكاسب كبيرة من ارتفاع الذهب التاريخي
 

تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً مستمراً يحقق مكاسب كبيرة للأسواق الناشئة، ما يعزز ثقة المستثمرين في الدول التي تقوم باستخراجه وشرائه.

في جنوب أفريقيا، التي تضم أعمق مناجم الذهب في العالم، تتجه الأسهم لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عقدين، حيث ارتفعت قيمة أسهم شركات التعدين مثل "سيبانيا ستيلووتر" (Sibanye Stillwater)، و"أنغلو غولد أشانتي" (AngloGold Ashanti)، و"غولد فيلدز" (Gold Fields) 3 مرات. كما قامت وكالة "موديز" برفع التصنيف الائتماني لغانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا. وتُعد الدول الناشئة من بين أكبر مشتري المعدن النفيس، مما يدعم خزائنها العامة.
بالنسبة لمديري الأصول في الأسواق الناشئة، فإن صعود الذهب يمنحهم سبباً إضافياً للتفاؤل، إذ إن تأثير الثروة الناتج عن ارتفاع أسعار الذهب يدعم المنتجين والمشترين على حد سواء، ما يعزز قناعة المستثمرين بالشراء. وفي تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر، اعتبر محللو "غولدمان ساكس" أن قوة قطاع التعدين في جنوب أفريقيا هي من أبرز الأسباب التي تدفعهم للتفاؤل بأداء الأسهم والسندات في البلاد.

الدول المستفيدة من صعود الذهب

رأى دانيال وود، مدير محفظة استثمارية في شركة "ويليام بلير" (William Blair)، أن "الارتفاع في أسعار الذهب يفيد مجموعة صغيرة من الدول في الأسواق الناشئة مثل أوزبكستان وغانا وجنوب أفريقيا". أضاف أن الصورة الأكبر لهذا الصعود هي أن المستثمرين باتوا يبحثون بشكل متزايد عن بدائل للاستثمار بعيداً عن العملات التقليدية في الأسواق المتقدمة، ولا سيما الدولار.

وأوضح وود أنه متفائل بشأن عملة أوزبكستان، نظراً لكون البلاد منتجا رئيسياً للذهب وتمتلك احتياطيات كبيرة منه. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار المعادن هو من بين الأسباب التي تقف وراء الأداء التاريخي لأسواق جنوب أفريقيا هذا العام.
 

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن منتخب المغرب للشباب

رجال يد الأهلي

«رجال يد الأهلي» يواجه منتدى درب السلطان المغربي اليوم بنهائي إفريقيا

عمر سامي

نجم يد الأهلي: نطمح للفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد