اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم 20-10-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-10-2025

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم

سعر البيع: 6583  جنيها

سعر الشراء: 6549  جنيهًا

سعر الذهب عيار 22

سعر البيع: 6034 جنيهًا

سعر الشراء: 6003 جنيهاً


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

سعر البيع: 5760  جنيهًا

سعر الشراء: 5730  جنيهًا 
 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 
سعر البيع: 4937  جنيهًا

سعر الشراء:4911 جنيهًا
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14

سعر البيع:3840 جنيهًا

سعر الشراء: 3820جنيهًا


وصل سعر جرام الذهب عيار 12

سعر البيع:3291جنيهًا

سعر الشراء: 3274 جنيهًا  

سعر الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر

سعر البيع: 46080 جنيهًا

سعر الشراء: 45840  جنيهًا


وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة

سعر البيع: 204750 جنيهًا

سعر الشراء نحو 203683 جنيهًا

