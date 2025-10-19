قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تحريك أسعار الوقود.. تحذيرات من استغلال المواطنين ولجنة لمراقبة الأسواق
خزينة النادي انتعشت.. كم حصد بيراميدز عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي؟
أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر.. وعيار 21 يفوق التوقعات
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر.. وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

سعر الذهب في مصر اليوم، يبحث عنه عدد كبيرا من المواطنين، خاصة من المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، نظرا لاستمرار المعدن الأصفر في أداء دوره كملاذ آمن وأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويعد الذهب من أبرز الأصول التي يحرص المصريون على الاستثمار فيها، سواء بغرض الزينة أو الادخار طويل الأجل، لما يتمتع به من استقرار نسبي مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.

سعر الذهب في مصر اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية


وفقا لآخر تحديثات محلات الصاغة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: بيع 6571 جنيها – شراء 6526 جنيها
عيار 22: بيع 6024 جنيها – شراء 5982 جنيها
عيار 21: بيع 5750 جنيها – شراء 5710 جنيهات
عيار 18: بيع 4929 جنيها – شراء 4894 جنيها
عيار 14: بيع 3833 جنيها – شراء 3807 جنيهات
عيار 12: بيع 3286 جنيها – شراء 3263 جنيها
الأونصة الذهبية: بيع 204394 جنيها – شراء 202973 جنيها
الجنيه الذهب: بيع 46000 جنيه – شراء 45680 جنيها
الأونصة بالدولار: 4249.97 دولار

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

يرجع خبراء أسواق المال تغير أسعار الذهب بشكل مستمر إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار في السوق المحلية، فضلا عن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

فعندما تتجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، يزداد الإقبال على شراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا في ظل تراجع العوائد على الودائع والأدوات الادخارية التقليدية، مما يعزز الطلب العالمي على المعدن النفيس.

وعلى العكس، يؤدي رفع الفائدة عادة إلى انخفاض الطلب عليه نتيجة توجه المستثمرين نحو الأصول ذات العائد الثابت.

رؤية الخبراء حول اتجاه الذهب عالميا ومحليا

يرى خبراء الاقتصاد أن الذهب سيواصل أداءه القوي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوجه الاقتصادات الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر مرونة وتباطؤ وتيرة رفع الفائدة في الأسواق العالمية.

كما يتوقع المحللون أن يظل الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم وتذبذب الأسواق، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول.

ويشير الخبراء إلى أن الذهب يتمتع بميزة فريدة كونه أصلا ذا قيمة حقيقية طويلة الأمد، بخلاف الأصول المالية الأخرى التي تتأثر بتغيرات السوق السريعة، وهو ما يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الباحثين عن الأمان المالي.

حركة البيع والشراء  للذهب في الأسواق المحلية

ويؤكد الخبراء أن حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار اليومية، إذ يفضل المواطنون الشراء في فترات التراجع الطفيف للأسعار، بينما يتجه البعض الآخر للبيع عند ارتفاعها لتحقيق مكاسب سريعة.

ويستمر الذهب في الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار في مصر، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تدفع المواطنين إلى البحث عن ملاذات آمنة تحفظ قيمة أموالهم على المدى الطويل.

عيارات الذهب الأكثر تداولا في مصر

يحتل عيار 21 المركز الأول من حيث الإقبال في السوق المحلية، نظرا لتوازنه بين النقاء والسعر، مما يجعله الخيار المفضل في المناسبات الاجتماعية مثل الخطوبة والزواج. 
بينما يتميز عيار 24 بنقائه العالي ويستخدم غالبا في تصنيع السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار. 
أما عيار 18، فقد ازداد الطلب عليه مؤخرا خاصة بين فئة الشباب، لما يتميز به من تصاميم عصرية وسعر أقل مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الذهب في مصر اليوم سعر الذهب الذهب في مصر متوسط أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الذهب

