أقل سعر عيار ذهب اليوم 12-10-2025

استقر سعر أقل عيار ذهب في محلات الصاغة، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-10-2025.

أقل عيار ذهب اليوم

وجاء أقل سعر عيار ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة في محلات الصاغة

آخر تحديث لأقل عيار ذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر أقل عيار ذهب وهو سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3583 جنيها للبيع و 3600 جنيه للشراء.

الذهب اليوم

وشهد سعر جرام الذهب ثباتا مع أول تعاملات اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة. المصرية.

استقرار المعدن الأصفر

وثبت سعر المعدن الأصفر من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة داخل الصاغة.

زيادة في الذهب

ومع ختام تعاملات أمس السبت، سجل سعر جرام الذهب زيادة جديدة مقدارها 30 جنيه في تداولات نهاية الأسبوع الماضي على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب

وتحرك سعر الذهب خلال يومين بقيمة وصلت 170 جنيها بعد أن فقد مايقرب من 210 جنيهات في مستهل تعاملات مساء أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5375 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6142 جنيها للبيع و 6171 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5375 جنيها للبيع و 5400 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو4607 جنيهات للبيع و 4628 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3583 جنيها للبيع و 3600 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4016 دولارا للبيع و 4017 دولارا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 43 ألف جنيه للبيع و 43.2 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات أمس السبت، رغم العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 3.4%، لتُحقق بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط زخم استثماري قوي وتزايد الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

استمرار الزخم الصعودي عالمياً

واصل الذهب رحلته الصعودية القياسية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن لامس أعلى مستوياته عند 4060 دولارًا، ليحقق بذلك ثامن مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وسط طلب استثماري قوي ورهانات متزايدة على خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت الأسعار تراجعًا مؤقتًا بنهاية الأسبوع، إذ هبطت إلى 3950 دولارًا للأوقية في أكبر تصحيح أسبوعي منذ بداية موجة الصعود، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا وتُغلق فوق مستوى 4000 دولار مع نهاية تداولات الجمعة، في إشارة واضحة إلى استمرار سيطرة الطلب والمضاربين الصاعدين على السوق.

العوامل الجيوسياسية تدفع الذهب نحو مزيد من الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب بفضل تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية وإطالة أمد الجمود السياسي في واشنطن، وهو ما أعاد إشعال موجة العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

وأصبح الحذر سمةً رئيسيةً بين المستثمرين بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على الصين، وردّت الأخيرة بتهديد فرض ضوابط على تصدير المعادن النادرة، بينما أعلن ترامب أنه "لا يرى سببًا" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية كما كان مقررًا بعد أسبوعين.

وفي الداخل الأمريكي، يستمر الإغلاق الحكومي لليوم العاشر على التوالي دون أي مؤشرات لحل قريب، ما يضغط على ثقة المستثمرين ويزيد الطلب على الأصول الآمنة.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فكشفت جامعة ميشيجان أن ثقة المستهلك الأمريكي استقرت خلال أكتوبر، رغم الإغلاق الجزئي للحكومة، بينما من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر يوم الجمعة المقبل، وهو مؤشر يُراقبه المستثمرون عن كثب لتقييم اتجاه التضخم والسياسة النقدية القادمة.

اضطرابات سياسية أوروبية وآسيوية تدعم الملاذات الآمنة

تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا إضافيًا في دعم أسعار الذهب، إذ تزيد الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان من جاذبية السبائك.

ففي فرنسا، أفادت وكالة رويترز أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يُعيّن رئيس وزراء يساريًا رغم الضغوط السياسية، ما أثار غضب قادة المعارضة ودفع بعضهم للمطالبة بانتخابات تشريعية مبكرة أو بتنحيه.

أما في اليابان، فتسود حالة من عدم اليقين حول انتخاب ساناي تاكايتشي كأول رئيسة وزراء في البلاد، بعد انهيار التحالف التاريخي بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو إثر فضيحة تمويل سياسي هزّت الحكومة لأكثر من عامين. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.