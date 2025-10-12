قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
إسبانيا تفوز على جورجيا بثنائية في تصفيات كأس العالم
عقب اتفاق شرم الشيخ.. المساعدات المصرية ترافق عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة
أحمد عبد المنعم زوج إيناس الدغيدي : عندي 3 أبناء واخترت تاريخ الفرح مع ميلاد أول حفيدة لي
اقتصاد

أقل سعر عيار ذهب اليوم 12-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أقل عيار ذهب في محلات الصاغة، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-10-2025.

أقل عيار ذهب اليوم

وجاء أقل سعر عيار ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة في محلات الصاغة

آخر تحديث لأقل عيار ذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر أقل عيار ذهب وهو سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3583 جنيها للبيع و 3600 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

وشهد سعر جرام الذهب ثباتا مع أول تعاملات اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة. المصرية.

استقرار المعدن الأصفر

وثبت سعر المعدن الأصفر من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة داخل الصاغة.

زيادة في الذهب

ومع ختام تعاملات أمس السبت، سجل سعر جرام الذهب زيادة جديدة مقدارها 30 جنيه في تداولات نهاية الأسبوع الماضي على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تحركات الذهب

وتحرك سعر الذهب خلال يومين بقيمة وصلت 170 جنيها بعد أن فقد مايقرب من 210 جنيهات في مستهل تعاملات مساء أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5375 جنيها. 

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6142 جنيها للبيع و 6171 جنيها للشراء.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5375 جنيها للبيع و 5400 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو4607 جنيهات للبيع و 4628 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3583 جنيها للبيع و 3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4016 دولارا للبيع و 4017 دولارا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 43 ألف جنيه للبيع و 43.2 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات أمس السبت، رغم العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 3.4%، لتُحقق بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط زخم استثماري قوي وتزايد الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

استمرار الزخم الصعودي عالمياً

واصل الذهب رحلته الصعودية القياسية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن لامس أعلى مستوياته عند 4060 دولارًا، ليحقق بذلك ثامن مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وسط طلب استثماري قوي ورهانات متزايدة على خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

وشهدت الأسعار تراجعًا مؤقتًا بنهاية الأسبوع، إذ هبطت إلى 3950 دولارًا للأوقية في أكبر تصحيح أسبوعي منذ بداية موجة الصعود، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا وتُغلق فوق مستوى 4000 دولار مع نهاية تداولات الجمعة، في إشارة واضحة إلى استمرار سيطرة الطلب والمضاربين الصاعدين على السوق.

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

العوامل الجيوسياسية تدفع الذهب نحو مزيد من الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب بفضل تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية وإطالة أمد الجمود السياسي في واشنطن، وهو ما أعاد إشعال موجة العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

وأصبح الحذر سمةً رئيسيةً بين المستثمرين بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على الصين، وردّت الأخيرة بتهديد فرض ضوابط على تصدير المعادن النادرة، بينما أعلن ترامب أنه "لا يرى سببًا" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية كما كان مقررًا بعد أسبوعين.

وفي الداخل الأمريكي، يستمر الإغلاق الحكومي لليوم العاشر على التوالي دون أي مؤشرات لحل قريب، ما يضغط على ثقة المستثمرين ويزيد الطلب على الأصول الآمنة.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فكشفت جامعة ميشيجان أن ثقة المستهلك الأمريكي استقرت خلال أكتوبر، رغم الإغلاق الجزئي للحكومة، بينما من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر يوم الجمعة المقبل، وهو مؤشر يُراقبه المستثمرون عن كثب لتقييم اتجاه التضخم والسياسة النقدية القادمة.

اضطرابات سياسية أوروبية وآسيوية تدعم الملاذات الآمنة

تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا إضافيًا في دعم أسعار الذهب، إذ تزيد الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان من جاذبية السبائك.

ففي فرنسا، أفادت وكالة رويترز أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يُعيّن رئيس وزراء يساريًا رغم الضغوط السياسية، ما أثار غضب قادة المعارضة ودفع بعضهم للمطالبة بانتخابات تشريعية مبكرة أو بتنحيه.

أما في اليابان، فتسود حالة من عدم اليقين حول انتخاب ساناي تاكايتشي كأول رئيسة وزراء في البلاد، بعد انهيار التحالف التاريخي بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو إثر فضيحة تمويل سياسي هزّت الحكومة لأكثر من عامين. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

