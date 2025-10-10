آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 10-10-2025، داخل محلات الصاغة المصرية.

ارتفاع الجنيه الذهب

ووصل متوسط زيادة سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة مقدار 520 جنيه.

آخر تحديث سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل آخر تحديث الجنيه الذهب نحو 42.76 ألف جنيه للبيع و 42.96 ألف جنيه للشراء.

تحركات الذهب

وصعد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم بقيمة 140 جنيه في المتوسط وعلي مستوي الأعيرة الذهبية.

وقبل ساعات تراجع الذهب بقيمة 210 جنيه في الجرام الواحد

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5345 جنيه للبيع و 5370 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4581 جنيه للبيع و 4602 للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6108 جنيه للبيع و 6137 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3995 دولار للبيع و 3996 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمية

استقرت أسعار الذهب أمس، محافظةً على تموضعها فوق مستوى 4000 دولار للأونصة الذي اخترقته للمرة الأولى في تاريخها ، وسط آمال بمزيد من خفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، ومؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4037.39 دولاراً للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4059.05 دولار الأربعاء الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتسجّل 4056.10 دولار للأونصة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق خفضاً إضافياً لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كلٍّ من أكتوبر وديسمبر، بنسبة احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

ويزدهر الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، عادة في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي.

وشهدت الأسواق هذا الأسبوع اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا، إلى جانب استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزّز الإقبال على أصول الملاذ الآمن وفي مقدمتها الذهب.