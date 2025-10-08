تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ارتفع وسجّل سعر الجنيه الذهب في مصر متجاوز الـ 42 ألفًا، ووصل سعر الجنيه الذهب الآن إلى 42.600 ألف جنيه.

وصعد أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بزيادة الطلب الاستثماري وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، إلى جانب توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وحقق سعر الذهب قمة تاريخية جديدة على المستويين العالمي والمحلي.

وزاد سعر الذهب منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري بنحو 100 جنيه اضافية، بعد ان ارتفعت

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية والتي شهدت هدوءًا مع إجازة البورصة العالمية، في جميع محلات الصاغة.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3983 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4564 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5325 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6086 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.600 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.