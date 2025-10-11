سعر الذهب مساء اليوم 11-10-2025

ارتفع سعر الذهب في مصر مع تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 11-10-2025 مقدارا طفيفا مقارنة بما كان عليه أمس داخل محلات الصاغة.

زيادة جديدة في الذهب

وسجل سعر جرام الذهب زيادة جديدة مقدارها 30 جنيه في تداولات اليوم مقارنة بما كان عليه أمس على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب

وتحرك سعر الذهب خلال يومين بقيمة وصلت 170 جنيه بعد أن فقد مايقرب من 210 جنيه في مستهل تعاملات مساء أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5375 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6142 جنيه للبيع و 6171 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5375 جنيه للبيع و 5400 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو4607 جنيه للبيع و 4628 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3583 جنيه للبيع و 3600 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4016 دولار للبيع و 4017 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 43 ألف جنيه للبيع و 43.2 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم السبت، رغم العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 3.4%، لتُحقق بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط زخم استثماري قوي وتزايد الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

استمرار الزخم الصعودي عالمياً

واصل الذهب رحلته الصعودية القياسية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن لامس أعلى مستوياته عند 4060 دولارًا، ليحقق بذلك ثامن مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وسط طلب استثماري قوي ورهانات متزايدة على خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت الأسعار تراجعًا مؤقتًا بنهاية الأسبوع، إذ هبطت إلى 3950 دولارًا للأوقية في أكبر تصحيح أسبوعي منذ بداية موجة الصعود، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا وتُغلق فوق مستوى 4000 دولار مع نهاية تداولات الجمعة، في إشارة واضحة إلى استمرار سيطرة الطلب والمضاربين الصاعدين على السوق.