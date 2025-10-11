قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يقلص تراجعه دون 4000 دولار والفضة ترتفع قرب ذروة تاريخية جديدة

دهب
دهب
وكالات


انخفضت أسعار الذهب عن مستوى 4,000 دولار للأونصة، في حين تراجعت الفضة عقب موجة صعود دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1980.

قلص المعدن النفيس تراجعه ليتداول قرب 3,963 دولاراً للأونصة ، بعد أن خسر 1.6% في الجلسة السابقة. وتُظهر المؤشرات التقنية أن الذهب ظل في منطقة التشبّع الشرائي معظم الشهر الماضي، ما دفع بعض المستثمرين إلى تثبيت مكاسبهم بعد موجة ارتفاع استمرت 4 أيام متتالية، أوصلت الأسعار إلى رقم قياسي بلغ 4,059.31 دولار للأونصة يوم الأربعاء.

جني أرباح في الفضة بعد صعود تاريخي

بلغت الفضة 51.235 دولار للأونصة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة عقود. وما زال المعدن مرتفعاً بنحو 70% منذ بداية العام، متفوّقاً بسهولة على مكاسب الذهب.

وتأتي هذه القفزة في إطار الاهتمام المتزايد بالمعادن النفيسة، المدفوع بمخاوف من قوة مفرطة في أسواق الأسهم، وضغوط مالية في الولايات المتحدة، وتهديدات لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تزامن هذا التراجع مع هبوط الأسهم الأميركية يوم الخميس. ورغم أن الذهب يُعد عادة ملاذاً آمناً خلال اضطرابات السوق، فإنه قد ينخفض بالتوازي مع الأصول ذات المخاطر عندما يقوم المستثمرون بتصفية مراكزهم لتغطية خسائر في أماكن أخرى. ومع ذلك، ما زال المعدن النفيس يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثامن.

تراجع الزخم بعد موجة صعود حادة

كتب كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة "بيبرستون غروب ليمتد"، في مذكرة: "تحرك الذهب والفضة والعملات المشفّرة ومعظم أسهم إس آند بي 500 في اتجاه واحد خلال تداولات الولايات المتحدة، وإن كان بدرجات مختلفة، حيث أظهرت الصورة التقنية علامات على انحسار الزخم".

أسعار الذهب الذهب والفضة المعدن النفيس دولار المعدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025

اسعار النفط

ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد مشروع سكن لكل المصريين بحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية

التضامن الاجتماعي

فرق التدخل السريع بالتضامن تتعامل مع 184 بلاغًا لكبار وأطفال بلا مأوى

أسعار الحج السياحي والخمس نجوم 2025

أسعار الحج السياحي والخمس نجوم والبري 2025

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد