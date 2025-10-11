قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025

ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم السبت 11–10-2025
 

سعر الذهب عيار 21 اليوم 


عيار 21: سجل سعر البيع 5345 جنيهًا، وسعر الشراء 5325 جنيهًا.

عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4581 جنيهًا، وسعر الشراء 4564 جنيهًا.

عيار 14: بلغ سعر البيع 3563 جنيهًا، وسعر الشراء 3550 جنيهًا.

عيار 12: سجل سعر البيع 3054 جنيهًا، وسعر الشراء 3043 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم 
أما سعر الأونصة الذهب في السوق المحلية فقد سجل 189,998 جنيهًا للبيع و189,287 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4007.21 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 42,760 جنيهًا للبيع و42,600 جنيه للشراء.

أسعار الذهب الذهب سعر الذهب عيار 21 اليوم عيار

