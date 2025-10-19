سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-10-2025

شهد سعر أقل أعيرة الذهب، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

أقل عيار ذهب

جاء أدنى سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأقل قيمة داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

سجل آخر تحديث لسعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3793 جنيها للبيع و 3826 جنيها للشراء

الذهب اليوم

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 19-10-2025 داخل محلات الصاغة.

الذهب يستقر

وصل معدل استقرار سعر الذهب لدرجات مستقرة مع مستهل تداولات اليوم دون تغيير يذكر.

تحركات الذهب

وصعد سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات مساء امس السبت الموافق 18-10-2025 داخل محلات الصاغة بمقدار 15 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

صعود أسبوعي

تعرض الذهب لتذبذب أمس إلا أنه عوض خسائره الطفيفة ليصل مجمل صعوده في أسبوع بأكثر من 300 جنيه على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5690 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6502 جنيها للبيع و 6560 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5690 جنيها للبيع و 5740 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4877 جنيها للبيع و 4920 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3793 جنيها للبيع و 3826 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4249 دولارا للبيع و 4251 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 45.52 ألف جنيه للبيع و 45.92 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا كبيرا خلال التعاملات الأخيرة، حيث تأثرت بالهبوط الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا، وسط تساؤلات عن مستقبل المعدن الأصفر.

وقد هبطت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت نحو 12%، لتصل إلى 4299 دولارًا للأوقية. يأتي هذا التراجع في ظل حالة من الحذر والترقب في الأسواق العالمية نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى عودة المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي الأمريكي.

سبب انخفاض أسعار الذهب

يعتقد خبراء سوق الذهب، أن الانخفاض المحلي يأتي كانعكاس مباشر لتراجع الأسعار العالمية، خاصة مع انخفاض الطلب الاستثماري في الأسواق الكبرى وتحرك رؤوس الأموال نحو الفرنك السويسري والين الياباني كعملات ملاذ آمن خلال فترات الاضطراب المالي.

وفي الأسواق العالمية، هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.32% إلى 4247.69 دولار للأوقية، بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسيًا بلغ 4391.69 دولار.

وجاء هذا التراجع بعدما أكد ترامب أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية “لن تدوم طويلًا”، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما أشار المتعاملون إلى أن السوق المصرية تشهد تذبذبًا نسبيًا في الأسعار منذ بداية أكتوبر نتيجة التغيرات المتواصلة في سعر الدولار عالميًا، مما أثر على شهية المستثمرين للمخاطرة.