اقتصاد

تغير جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 17-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

جدد سعر الذهب في مصر صعوده مرة أخرى في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 17-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وبلغ معدل زيادة سعر جرام الذهب مساء اليوم مقدار 15 جنيه بعد هبوطه مقدار 40 جنيه.

أسعار الذهب

تذبذب سعر الذهب

على مدار تداولات اليوم تعرض سعر الذهب لتذبذب بين الارتفاع ثم التراجع بمقدار 40 جنيه إلا أن عوض التراجع بمقدار 15 جنيه قبل اغلاق تعاملات اليوم.

اخر سعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 5675 جنيه داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6485 جنيه للبيع و 6542 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 21اليوم

بلغ سعر عيار 21 اليوم نحو 5675 جنيه للبيع و 5725 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الوسطي بين الاعيرة الذهبية نحو 4864 جنيه للبيع و 4907 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل أقل سعر عيار ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة نحو  3783 جنيه للبيع و 3816 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4233 دولار للبيع و 4234 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 45 ألف جنيه للبيع و 45.8 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب

الذهب وشعبة المشغولات الذهبية

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسيا جديدا عند 4380 دولارًا بزيادة 118 دولارًا خلال 24 ساعة فقط، لتتجاوز مكاسب المعدن الأصفر 63% منذ بداية 2025، في صعود وصفه بأنه "الأقوى على الإطلاق دون أي مؤشرات على تراجع قريب".

الإسورة الذهب

وقال واصف في تصريحات صحفية، إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

أوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يمثل "وقودًا إضافيًا" لصعود الذهب، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، ورد بكين بتهديدات مماثلة. 

وقال إن هذه التطورات تدفع المستثمرين للتحوط من المخاطر عبر الذهب كملاذ آمن، وهو ما يفسر هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار العالمية.

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

وأضاف أن الذهب قد يواصل الارتفاع ليقترب من مستوى 4900 دولار للأونصة في المدى المتوسط وفق جولد مان ساكس، خاصة إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجه الحذر تجاه خفض الفائدة، مؤكدًا أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي مؤخرًا، وعلى رأسهم جيروم باول وكريستوفر والر، عززت توقعات المستثمرين بمزيد من الخفض، ما يدعم اتجاه الصعود.

