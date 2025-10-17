قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد زيادة البنزين.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025 في الأسواق المحلية، حيث سجلت محلات الصاغة في مصر متوسط أسعار الذهب بدون إضافة المصنعية، وسط متابعة من المواطنين لحركة الأسعار بعد تقلبات السوق العالمية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6686 جنيهًا للبيع، و6663 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 6129 جنيهًا للبيع، و6108 جنيهًا للشراء. أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد بلغ سعره 5850 جنيهًا للبيع، و5830 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5014 جنيهًا للبيع، و4997 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3900 جنيه للبيع، و3887 جنيهًا للشراء. أما عيار 12 فقد سجل 3343 جنيهًا للبيع، و3331 جنيهًا للشراء.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246686 جنيه6663 جنيه 
عيار 226129 جنيه6108 جنيه 
عيار 215850 جنيه5830 جنيه 
عيار 185014 جنيه4997 جنيه 
عيار 143900 جنيه3887 جنيه 
عيار 123343 جنيه3331 جنيه 
الاونصة207949 جنيه207238 جنيه 
الجنيه الذهب46800 جنيه46640 جنيه 
الأونصة بالدولار4358.66 دولار

وعلى مستوى الأوزان الأكبر، بلغ سعر الأونصة الذهبية نحو 207949 جنيهًا للبيع، و207238 جنيهًا للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 46800 جنيه للبيع، و46640 جنيهًا للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 4358.66 دولار.

وكانت وزارة البترول أعلنت تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :

بنزين 95 

21 جنيها / لتر، بدلاً من 19 جنيها / لتر

بنزين 92 

19.25 جنيه / لتر، بدلاً من 17.25 جنيه / لتر

بنزين 80

17.75 جنيه / لتر، بدلاً من 15.75 جنيه / لتر

السولار

 17.5 جنيه / لتر، بدلاً من 15.5 جنيه / لتر

غاز تموين السيارات

 10 جنيهات / م3 بدلاً من 7 جنيهات / م3

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع. 

سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18 أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الجمعة

