"هريدي" يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة

تقدّم المحامي منتصر هريدي بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة عن دائرة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك بمقر اللجنة المختصة، وسط حضور عدد من المحامين.

وشهدت عملية التقديم تجمعًا لعدد من أعضاء الجمعية العمومية، الذين حرصوا على متابعة إجراءات تسجيل المرشحين مع بدء فتح باب الترشح لانتخابات النقابة الفرعية.

انتخابات نقابة المحامين

ويُعد هريدي من المحامين المعروفين داخل دائرة أكتوبر، حيث شارك خلال السنوات الماضية في عدد من الأنشطة المهنية والخدمية المتعلقة بشؤون المحامين، مؤكدا أن دخوله السباق الانتخابي يأتي بهدف "تطوير الأداء النقابي داخل الدائرة وتعزيز قنوات التواصل مع المحامين"، بحسب تصريحاته عقب تقديم الأوراق.

وقال المرشح إن خوضه الانتخابات يتم "بروح التعاون والزمالة"، مشيرًا إلى أنه يطمح إلى تحسين مستوى الخدمات النقابية المقدمة للمحامين، لا سيما فيما يتعلق باحتياجات شباب المهنة.

ومن المقرر أن يعلن هريدي برنامجَه الانتخابي خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استعدادات عدد من المرشحين الآخرين لطرح رؤاهم وخططهم قبل انطلاق فترة الدعاية الرسمية.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المحامين تشمل النقابات الفرعية الآتية: (شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان)

وقد بدأت إجراءات سحب ملفات المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء الموافق 25/11/2025 وبدأت إجراءات استلام ملفات الترشح مع استمرار عمليات سحب الملفات من اليوم السبت الموافق 29/11/2025 وحتى نهاية آخر يوم لتقديم الملفات والموافق الأربعاء 3/12/2025.