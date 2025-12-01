تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية.

وتضمن جدول اعمال الاجتماع الاتى :

أولًا: التأكيد على دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد صباح يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025؛ للنظر في إقرار زيادة المعاش الخاص بالسادة المحامين، بالإضافة إلى باقي بنود جدول الأعمال التي سبق نشرها عبر الموقع الرسمي للنقابة العامة.

ثانياً: الإعلان عن توقيع بروتوكول الرعاية الصحية لتطبيقه على النقابات الفرعية بالمحافظات الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من يناير 2026.

ثالثاً: وافق المجلس على طلب الاستقالة المقدم من الأستاذ محمد عبدالنبي عبدالوهاب من عضوية مجلس النقابة العامة، مع تمنيات المجلس له بالتوفيق.

ويهيب مجلس النقابة العامة و نقباء النقابات الفرعية بجميع أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مصر المشاركة الفعّالة وبذل الجهد الذي يحقق الغايات المنشودة من انعقاد هذه الجمعية، تأكيدًا لتضافر الجهود والعمل المشترك من أجل الصالح العام لمهنة المحاماة والمحامين فالأمر أصبح بيد الجميعة العمومية، وعليها الخروج والمشاركة للتعبير عن إرادتها، واستكمال مكتساباتها.