آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 17-10-2025 بعد زيادات البنزين

جدد سعر الذهب صعوده مع ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 17-10-2025ـ بمعدلات طفيفة داخل محلات الصاغة المصرية متأثرا بزيادة أسعار البنزين في مصر منذ مطلع تعاملات اليوم.

الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب مقدارا طفيفا في أول تعاملات مساء اليوم بقيمة 10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

صعود أسبوعي

واستمر صعود الذهب على مدار الأسبوع الجاري بمقدار كسر حاجز الـ 320 جنيها في المتوسط ليصل معدل صعوده خلال الأسابيع الماضية بقيمة جاوزت الـ 550 جنيها.

آخر تحديث

آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5700 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6514 جنيها للبيع و6571 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و5750 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4885 جنيها للبيع و4928 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 45.6 ألف جنيه للبيع و46 ألف جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3800 جنيه للبيع و3833 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4256 دولارا للبيع و4257 دولارا للشراء.

تعليقات شعبة الذهب

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسيا جديدا عند 4380 دولارًا بزيادة 118 دولارًا خلال 24 ساعة فقط، لتتجاوز مكاسب المعدن الأصفر 63% منذ بداية 2025، في صعود وصفه بأنه "الأقوى على الإطلاق دون أي مؤشرات على تراجع قريب".

وقال واصف في تصريحات صحفية، إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يمثل "وقودًا إضافيًا" لصعود الذهب، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، ورد بكين بتهديدات مماثلة.

وقال إن هذه التطورات تدفع المستثمرين للتحوط من المخاطر عبر الذهب كملاذ آمن، وهو ما يفسر هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار العالمية.

وأضاف أن الذهب قد يواصل الارتفاع ليقترب من مستوى 4900 دولار للأونصة في المدى المتوسط وفق جولد مان ساكس، خاصة إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجه الحذر تجاه خفض الفائدة، مؤكدًا أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي مؤخرًا، وعلى رأسهم جيروم باول وكريستوفر والر، عززت توقعات المستثمرين بمزيد من الخفض، ما يدعم اتجاه الصعود.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أوضح واصف أن أسعار الذهب في مصر واصلت تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 5840 جنيهًا للجرام خلال تعاملات الجمعة، مقابل 5820 جنيهًا أمس، بعد أن اخترق حاجز 5800 جنيه للمرة الأولى في تاريخه.