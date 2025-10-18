قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
سعر الجنيه الذهب اليوم 
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 45,840 جنيهًا للبيع و45,600 جنيه للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلي 203,683 جنيهًا للبيع و202,617 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4228.66 دولارًا.

وتختلف الأسعار نسبيًا من محل صاغة لآخر بحسب المصنعية ومصاريف التشغيل.
سعر الذهب اليوم 
عيار 24: سجل 6549 جنيهًا للبيع و6514 جنيهًا للشراء.

عيار 22: بلغ 6003 جنيهات للبيع و5971 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21
عيار 21: سجل 5730 جنيهًا للبيع و5700 جنيه للشراء.

عيار 18: بلغ 4911 جنيهًا للبيع و4886 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل 3820 جنيهًا للبيع و3800 جنيه للشراء.

عيار 12: بلغ 3274 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب ال الجنيه الذهب الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب اليوم

