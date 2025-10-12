قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-10-2025

محمد يحيي

ثبت سعر أشهر عيار ذهب داخل محلات الصاغة، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-10-2025.

سعر أشهر عيار ذهب اليوم

وجاء أشهر سعر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

سجل آخر تحديث سجله سعر أكثر أعيرة الذهب شهرة وهو سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5375 جنيه للبيع و 5400 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم

وشهد سعر جرام الذهب ثباتا مع أول تعاملات اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة المصرية.

استقرار المعدن الأصفر

وثبت سعر المعدن الأصفر من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة داخل الصاغة.

زيادة في الذهب

ومع ختام تعاملات أمس السبت، سجل سعر جرام الذهب زيادة جديدة مقدارها 30 جنيه في تداولات نهاية الأسبوع الماضي على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تحركات الذهب

وتحرك سعر الذهب خلال يومين بقيمة وصلت 170 جنيه بعد أن فقد مايقرب من 210 جنيه في مستهل تعاملات مساء أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5375 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6142 جنيه للبيع و 6171 جنيه للشراء؟.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5375 جنيه للبيع و 5400 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو4607 جنيه للبيع و 4628 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3583 جنيه للبيع و 3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4016 دولار للبيع و 4017 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 43 ألف جنيه للبيع و 43.2 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات أمس السبت، رغم العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 3.4%، لتُحقق بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط زخم استثماري قوي وتزايد الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

استمرار الزخم الصعودي عالمياً

واصل الذهب رحلته الصعودية القياسية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن لامس أعلى مستوياته عند 4060 دولارًا، ليحقق بذلك ثامن مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وسط طلب استثماري قوي ورهانات متزايدة على خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

وشهدت الأسعار تراجعًا مؤقتًا بنهاية الأسبوع، إذ هبطت إلى 3950 دولارًا للأوقية في أكبر تصحيح أسبوعي منذ بداية موجة الصعود، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا وتُغلق فوق مستوى 4000 دولار مع نهاية تداولات الجمعة، في إشارة واضحة إلى استمرار سيطرة الطلب والمضاربين الصاعدين على السوق.

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

العوامل الجيوسياسية تدفع الذهب نحو مزيد من الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب بفضل تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية وإطالة أمد الجمود السياسي في واشنطن، وهو ما أعاد إشعال موجة العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

وأصبح الحذر سمةً رئيسيةً بين المستثمرين بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على الصين، وردّت الأخيرة بتهديد فرض ضوابط على تصدير المعادن النادرة، بينما أعلن ترامب أنه "لا يرى سببًا" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية كما كان مقررًا بعد أسبوعين.

وفي الداخل الأمريكي، يستمر الإغلاق الحكومي لليوم العاشر على التوالي دون أي مؤشرات لحل قريب، ما يضغط على ثقة المستثمرين ويزيد الطلب على الأصول الآمنة.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فكشفت جامعة ميشيجان أن ثقة المستهلك الأمريكي استقرت خلال أكتوبر، رغم الإغلاق الجزئي للحكومة، بينما من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر يوم الجمعة المقبل، وهو مؤشر يُراقبه المستثمرون عن كثب لتقييم اتجاه التضخم والسياسة النقدية القادمة.

اضطرابات سياسية أوروبية وآسيوية تدعم الملاذات الآمنة

تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا إضافيًا في دعم أسعار الذهب، إذ تزيد الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان من جاذبية السبائك.

ففي فرنسا، أفادت وكالة رويترز أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يُعيّن رئيس وزراء يساريًا رغم الضغوط السياسية، ما أثار غضب قادة المعارضة ودفع بعضهم للمطالبة بانتخابات تشريعية مبكرة أو بتنحيه.

أما في اليابان، فتسود حالة من عدم اليقين حول انتخاب ساناي تاكايتشي كأول رئيسة وزراء في البلاد، بعد انهيار التحالف التاريخي بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو إثر فضيحة تمويل سياسي هزّت الحكومة لأكثر من عامين. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.

