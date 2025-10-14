كم تبلغ تكلفة إعمار غزة بعد وقف الحرب؟.. منسق اللجنة يجيب

قال المهندس كريم الكسار، المنسق العام للجنة إعمار غزة، إن الخطة المصرية لإعمار غزة، استندت على عدة مراحل، المرحلة الأولي هي مرحلة التعافي ومدتها 6 أشهر، بتكلفة 3 مليار دولار.

وأضاف الكسار، في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن مرحلة التعافي في إعادة إعمار غزة، تشهد إزالة الركام في اتجاه الساحل لغزة، حيث تشهد المنطقة حجم دمار وصل إلى حوالي 85% من البنية التحتية للقطاع.

وأشار إلى أن المرحلة الثاني وهي بتكلفة 20 مليار دولار وتستغرق حوالي سنتين، بتوفير 200 ألف وحدة مؤقتة عبارة عن كرافات، لحوالي مليون و300 ألف مواطن، وفي المرحلة الثانية ننشئ 200 ألف وحدة سكنية دائمة، فضلا عن استصلاح الأراضي الزراعية.