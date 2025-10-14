خريطة فصل الكهرباء بقرى ومدن كفر الشيخ .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل الكهرباء عن عدد من القرى والمناطق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

خريطة فصل الكهرباء بكفر الشيخ

وذكرت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وهي : المنشية الشرقية والغربية وتوابعهما، شباب الملح وتوابعها، الثمانين وتوابعها، تقسيم المحافظة، وتقسيم المحاربين القدماء، طنطا سكان وعمارات الأوقاف، صندلا وتوابعها، مجلس قروي الوزارية، محطة مياه بقلولة، مجلس قروي الرغامة والقرى التابعة لها.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم فصل الكهرباء عن هذه القرى ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

أما منطقة منشية فؤاد بمدينة كفر الشيخ، وقرية روينة، وجزء من محلة القصب بمركز كفر الشيخ، سيتم فصل الكهرباء ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.