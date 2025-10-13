قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في بالهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس السيسي والرئيس ترامب يصلان مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
الرئيس السيسي يرحب بالرئيس الأمريكي والمشاركين في “قمة شرم الشيخ للسلام”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر
عبد العزيز جمال

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بعد البيان الرسمي لوزارة المالية، وسط تساؤلات حول جدول صرف المرتبات للأشهر المتبقية من العام، وهما نوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وأوضحت وزارة المالية في بيانها التفاصيل الكاملة للمواعيد وطرق الصرف.

اقرأ أيضًا:

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025؟

أعلنت وزارة المالية أن مرتبات شهر أكتوبر 2025 ستبدأ في الصرف اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر المقبل، فيما يتم صرف المتأخرات والمستحقات المالية أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته. 

وتكون المرتبات متاحة للعاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وبالنسبة لشهر نوفمبر، حددت وزارة المالية موعد صرف المرتبات اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، بينما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر، لضمان انتظام صرف المستحقات لكل العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

أما مرتبات ديسمبر 2025، فستبدأ في الصرف من 24 ديسمبر 2025، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات، وفق ما جاء في بيان وزارة المالية الأخير.

أماكن صرف المرتبات

ويستطيع جميع العاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 عبر عدة قنوات، تشمل:

  • فروع البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية.
  • فروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك والبريد.

زيادة المرتبات

يذكر أن وزارة المالية طبقت زيادات في أجور العاملين بدءًا من شهر يوليو الماضي. 

وأكد الوزير أن أقل درجة وظيفية تزيد بمقدار 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، ليصبح الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا. 

وشملت الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

الحافز الإضافي

كما شملت الزيادات حافزًا إضافيًا يتراوح بين 600 و700 جنيه مقطوع لكل العاملين، ضمن مخصصات مالية قدرت بـ679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%.

وخصصت وزارة المالية الموارد الكافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ من العاملين في مجالي الصحة والتعليم، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مرتبات شهر أكتوبر مرتبات شهر أكتوبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

"المصطلحات العسكرية في معجم المنجد في اللغة" أحدث إصدارات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

مي فاروق

مي فاروق لـ صدى البلد: لقب السلطانة من الجمهور فخر لي.. فيديو (خاص)

أحمد زاهر

أحمد زاهر يعلن استرجاع حسابه على انستجرام بعد اختراقه

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد