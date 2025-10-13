رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بعد البيان الرسمي لوزارة المالية، وسط تساؤلات حول جدول صرف المرتبات للأشهر المتبقية من العام، وهما نوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وأوضحت وزارة المالية في بيانها التفاصيل الكاملة للمواعيد وطرق الصرف.

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025؟

أعلنت وزارة المالية أن مرتبات شهر أكتوبر 2025 ستبدأ في الصرف اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر المقبل، فيما يتم صرف المتأخرات والمستحقات المالية أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته.

وتكون المرتبات متاحة للعاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وبالنسبة لشهر نوفمبر، حددت وزارة المالية موعد صرف المرتبات اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، بينما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر، لضمان انتظام صرف المستحقات لكل العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

أما مرتبات ديسمبر 2025، فستبدأ في الصرف من 24 ديسمبر 2025، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات، وفق ما جاء في بيان وزارة المالية الأخير.

أماكن صرف المرتبات

ويستطيع جميع العاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 عبر عدة قنوات، تشمل:

فروع البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية.

فروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك والبريد.

زيادة المرتبات

يذكر أن وزارة المالية طبقت زيادات في أجور العاملين بدءًا من شهر يوليو الماضي.

وأكد الوزير أن أقل درجة وظيفية تزيد بمقدار 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، ليصبح الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا.

وشملت الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

الحافز الإضافي

كما شملت الزيادات حافزًا إضافيًا يتراوح بين 600 و700 جنيه مقطوع لكل العاملين، ضمن مخصصات مالية قدرت بـ679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%.

وخصصت وزارة المالية الموارد الكافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ من العاملين في مجالي الصحة والتعليم، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.